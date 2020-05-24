В ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту проведения массовой вечеринки на площади Ленина

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В ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту проведения массовой вечеринки на площади Ленина
Фото: скриншот видео участника вечеринки

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с нарушением режима самоизоляции и «режима тишины» при проведении массовой вечеринки в Новосибирске на площади Ленина 23 мая.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, «с 23:30  23 мая по 00:30 24 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися  разъяснительные беседы, после чего те разошлись».

В полиции также прокомментировали многочисленные фото и видео-материалы, размещенные участниками этой вечеринки в социальных сетях, которые послужили наглядной иллюстрацией нарушений режима самоизоляции в регионе. «Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая,  потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего,  с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и  режима тишины.

Напомним, что 23 мая в Новосибирская область побила «антирекорд» по приросту заболевших коронавирусом: за сутки подтверждено 83 новых случая заражения.

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