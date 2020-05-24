По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. 9 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2 человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год.

Всего в регионе заболевших – 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 –скончались.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента. В детскую больницу №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.

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