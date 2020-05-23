22 мая новосибирский областной суд аннулировал постановление о назначении Виталия Новоселова главой администрации Первомайского района города. Вместе с тем, как стало известно «Континенту Сибирь», Виталию Новоселову удалось остаться на своем посту, несмотря на решение суда.

Виталий Новоселов – давний член команды мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Он был его помощником, когда нынешний градоначальник работал в Госдуме. После победы Локтя на мэрских выборах в 2014 году стал заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска. Неудачно баллотировался от КПРФ по округам в Кировском районе Новосибирска в 2010 году в Заксобрание, в 2015 году – в Совет депутатов.

Как писал «Континент Сибирь», у Виталия Новоселова был конфликт с депутатом горсовета Дмитрием Дамаевым. В частности парламентарий рассказывал, что тщательно отслеживал разбирательство, в котором фигурировало имя главы района. «Оно было посвящено тому, что на момент заключения трудового договора уровень образования Виталия Новоселова не отвечал квалификационным требованиям (Новоселов на тот момент являлся бакалавром, а по положению мэра главы администрации должны иметь диплом магистранта или специалиста — «КС»). Есть решение суда первой инстанции. Но вышло так, что представитель процессуального истца не требовал от мэрии расторгнуть трудовой договор с Новоселовым. Поэтому после суда он сохранил должность. Областная прокуратура обжалует решение. Должна быть апелляция», – пояснял Дмитрий Дамаев в апреле 2020 года.

22 мая прошло заседание новосибирского областного суда по апелляции прокуратуры и, по информации «КС», суд удовлетворил требование истца о том, что образование Новоселова не соответствует занимаемой должности.

Как пояснили «Континенту Сибирь» 23 мая в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска, муниципалитет выполнил судебное решение. «Постановление о назначении Виталия Новосёлова главой администрации Первомайского района было отменено. Но в настоящее время причины, из-за которой суд принял такое решение, устранены. Требования к должности главы администрации соблюдены. Поэтому 22 мая Виталий Новоселов вновь назначен главой администрации Первомайского района», — пояснили в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что по данным источников «Континента Сибирь», Виталий Новоселов с января по март 2020 года предоставлял справки о получении дополнительного образования. Речь идет о получении магистерского диплома Сибирской академии финансов и банковского дела, а также Кемеровского государственного университета. В разговоре с «Континентом Сибирь» Дмитрий Дамаев отметил, что будет обращаться с новым иском для проверки законности этих дипломов, так как считает, что такое быстрое получение дипломов — это нонсенс. Он также отметил, что будет требовать отменить все решения, которые принял Новоселов на своем посту и вернуть всю зарплату главы администрации в бюджет.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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