Председатель совета директоров компании-застройщика микрорайона «Стрижи» Илья Поляков обратился 22 мая к жителям с новостью о скором открытии нового детского сада. Дошкольное отделение школы № 51, введение которого в эксплуатацию откладывалось несколько месяцев, всё-таки получило лицензию на образовательную деятельность.

22 мая дошкольное отделение школы № 51 в микрорайоне «Стрижи» получило долгожданную лицензию об образовательной деятельности — через пять месяцев после завершения строительства. Это означает, что уже скоро детсад откроет свои двери для детей микрорайона. Этой новостью с жителями в тот же день поделился председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков.

«Как обещал: лицензия для детсада 51 на Охотской выдана. Уважаемые родители, готовьтесь оформлять путёвки. А нам предстоит суд с мэром — подали иск о защите деловой репутации ГК «Стрижи» в арбитражный суд», — написал на своей странице в Facebook Илья Поляков, прикрепив к посту фото сканов лицензии.

Со своей стороны, Анатолий Локоть на онлайн-пресс-конференции 22 мая отметил, что иск «Стрижей» никак прокомментировать на текущий момент не может. «Официальной информации у меня нет. Наша задача — сделать так, чтобы в Новосибирске появлялось как можно больше детских садов, чтобы они были хорошего качества, соответствовали всем требованиям, получали лицензирование. Важно, чтобы 11 построенных в прошлом году детских садов, начали работать к 1 сентября, чтобы увеличить таким образом количество мест в дошкольных учреждениях. На эту задачу мы работаем», — сказал мэр Новосибирска.

За день до публикации Ильи Полякова в редакцию «Континента Сибирь» пришел ответ на запрос, ранее отправленный редакцией на имя начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева. В письме подтверждалось, что в настоящее время получены положительные заключения Госпожнадзора и Роспотребнадзора о готовности к работе дошкольного отделения школы №51 на улице Охотской.

Также в ответе из мэрии уточнялось, что вся необходимая для лицензирования документация направлена в региональное министерство образования. При этом получение лицензии для детсада в городской администрации ожидали несколько позже — лишь в июне 2020 года.

На вопрос, с чем связано то, что в течение длительного времени детский сад не вводился эксплуатацию, в мэрии ответили, что «представителем Госпожнадзора в марте 2020 года было выдано отрицательное заключение с замечаниями, реализация которых потребовала определенного времени для их устранения. На 19 мая 2020 года замечания Госпожнадзора полностью устранены, получены положительные заключения администрацией образовательного учреждения».

Со своей стороны, Илья Поляков обвиняет мэрию в затягивании выдачи лицензии и называет масштаб нарушений, выявленных Госпожнадзором «преувеличенным».

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