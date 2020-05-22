По данным источников «Континента Сибирь» правоохранительные органы задержали фигурантов дела о незаконной перепланировке и продаже помещений общежитий в Ленинском районе Новосибирска, проводимой в течение нескольких лет при участии представителей администрации и руководителя управляющей компании в сфере ЖКХ.

Как отмечают источники издания, речь может идти об исполняющем обязанности директора МКП «ЖКХ» Сослане Кудзиеве и директоре ООО «СибСтройМонтаж» Геннадии Рыльском. Получить их комментарии на момент подготовки публикации не удалось. Редакция направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что администрация Ленинского района Новосибирска без проведения установленных законом процедур в 2012 году (на тот момент ее руководителем являлся Евгений Пономарев — «КС») заключила соглашение с МКП «ЖКХ» Новосибирска в лице и.о. директора Сослана Кудзиева на реконструкцию ряда помещений общежития по адресу Титова,12.

МКП «ЖКХ», в свою очередь, заключила договор подряда с ООО «СибСтройМонтаж» в лице директора Геннадия Рыльского. «СибСтройМонтаж» мог заниматься перепланировкой и реконструкцией нежилых мест общего пользования в жилые комнаты с целью их дальнейшей возможной перепродажи.

Как ранее писал «Континент Сибирь», всего за период с 2013 по 2015 годы таким образом могло быть продано более 50 реконструированных помещений — комнаты размером 34 кв. метров по цене около 1 млн рублей. Средства — более 63 млн. рублей, полученные от продажи муниципальной собственности, в мэрию Новосибирска, согласно имеющимся данным, не поступили.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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