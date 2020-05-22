Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой ниже 6%

Альфа-Банк улучшил условия по льготной программе ипотеки с господдержкой для покупки квартир в новостройках. Теперь ставки начинаются от 5,99%, а подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.

«Мы постоянно монитором финансовый рынок Новосибирска и видим спрос на ипотечные программы, не взирая на пандемию. Решение снизить ставку по ипотеке с господдержкой считаю лучшим предложением на рынке, — прокомментировал региональный управляющий Альфа-Банком в Новосибирске Андрей Фишер. — Сейчас именно то время, когда можно купить или улучшить свои жилищные условия и не прогадать».

По льготной программе клиенты в Сибири могут получить до 3 млн рублей на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка от 5,99% предоставляется при первоначальном взносе от 40% суммы кредита и сумме от 2,5 млн рублей. При взносе от 20% до 40% суммы кредита доступна ставка 6,19%.

Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку.

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