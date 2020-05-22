Приказ о назначении Александра Баева руководителем управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному наздору по Новосибирской области был подписан министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым 21 мая, сообщает ИА REGNUM.

Александр Баев возглавлял Краснозерский район с 2010 года, в отставку он подал в начале мая 2020 года. 22 мая новый руководитель регионального Россельхознадзора был представлен коллективу управления заместителем губернатора Новосибирской области Вячеславом Ярмановым.

Александр Баев в 1986 году окончил Новосибирское высшее командное училище МВД СССР. С 1993 года начал работать в ОВД Краснозерского района, где прошел путь от инспектора до начальника РОВД. В 2000 году участвовал в длительной командировке в Чеченской республике.

Напомним, в Новосибирской таможне в начале мая был назначен новый начальник.

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