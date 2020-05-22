Новосибирские депутаты готовят расширенный список отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска намерены дополнить список отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и имеющих право на государственную поддержку. Решение об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину единогласно принято на сессии горсовета 20 мая.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил несколько важных вопросов, которые обозначены в этом обращении. «Прежде всего, мы считаем необходимым увеличить помощь, оказываемую государством для выплат зарплат людям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса. С минимальной оплаты труда до двух третей среднемесячного заработка. Это существенная разница», — подчеркнул депутат.

Также в обращении содержится просьба расширить перечень сфер бизнеса, пострадавших от ситуации с распространением коронавирусной инфекции, чтобы дать им возможность получить государственную поддержку.

«Все мы понимаем серьезность сложившейся экономической ситуации, — заявил «Континенту Сибирь» Игорь Кудин. – Перечень пострадавших отраслей, который был изначально составлен, с моей точки зрения не отразил все предприятия, все сферы бизнеса, которым на сегодняшний день необходимы меры государственной поддержки. Поэтому его необходимо дополнить. В обращении мы намеренно не обозначали конкретные сферы деятельности, предлагаемые к включению в перечень, чтобы не ограничить принимаемых решений. Я знаю, что на сегодня аналогичные обращения разрабатываются нашими коллегами по всей стране. Уверен, все поступившие предложения будут дополнительно проработаны. В качестве примера мы привели арендодателей, которые осуществляют деятельность по сдаче площадей в аренду. Все мы знаем, что торговые центры, и много иных площадей, закрыты на протяжении длительного времени, деятельность на их территории вообще не ведется. Естественно, что у арендаторов в связи с этим большие сложности, а, соответственно, и у арендодателей происходит существенное выпадение доходов. Кроме того, к нам обращается очень много предприятий малого и среднего бизнеса с просьбами включить их в этот список. Сейчас мы эту информацию систематизируем».

Вызывает беспокойство депутатов и исполнение концессионных соглашений. На предпринимателях лежит бремя исполнения обязательств, предусмотренных в рамках заключенных концессионных соглашений. Концессионер обязан вкладывать денежные средства в муниципальное имущество, которым он пользуется, в целях его развития, усовершенствования. А в сложившейся ситуации, в условиях резкого снижения уровня прибыли, это становится крайне затруднительным для предпринимателей, если не сказать, что невыполнимым.

«Мы тоже просим обратить на это внимание, оказать этим концессионерам какую-то адресную поддержку», — отметил Игорь Кудин

Следующий, отраженный в обращении аспект, – серьезные выпадающие доходы муниципальных бюджетов. По некоторым оценкам Новосибирск в 2020 году недополучит 2-2,5 миллиарда рублей. Новосибирские депутаты ожидают выделения финансирования из федерального бюджета на эти цели.

«В Новосибирске существует серьезная проблема, связанная с муниципальным транспортом, — отметил председатель комиссии по городскому хозяйству. – Пассажиропоток упал катастрофически. На конец апреля метрополитен перевозил около четверти в сравнении с объемами 2019 года. В тяжелом состоянии находятся и муниципальные предприятия: «Горэлектротранспорт», «ПАТП-4», «ПАТП-5». Я знаю, что сейчас коллеги из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии обращаются к областному правительству с просьбой выделить субсидии на поддержку этих предприятий. Нам необходимо удержать их на плаву, чтобы они могли обеспечивать транспортную доступность для горожан. Мы очень рассчитываем, что председатель правительства нас поддержит, и будут приняты решения, которые мы предлагаем».

Также на сессии депутаты обсудили ряд важных вопросов, связанных с дорожно-транспортным комплексом города. С началом теплого времени года в Новосибирске традиционно стартует масштабный ремонт дорог и дворовых территорий.

Сразу в двух чтениях были внесены изменения в решение о муниципальном дорожном фонде города. Депутаты поддержали предложение профильного департамента мэрии пополнить перечень источников формирования дорожного фонда доходами городского бюджета от транспортного налога в виде единого норматива отчислений в размере 20% с 1 января 2020 года, что составляет 365 миллионов рублей.

О состоянии улично-дорожной сети в части проведения ремонтных работ, нанесения дорожной разметки и проведения летней уборки города депутатам доложил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В этом году, в связи с благоприятными условиями, ремонт городских дорог начался раньше обычного. Сейчас уже полным ходом ведутся работы на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А уже с начала июня начнет работать депутатская группа по контролю ремонта магистральных дорог и придомовых территорий в городе Новосибирске. Ее возглавляет заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Титаренко.

«Мы сейчас уже готовим график выездов, — отметил Игорь Кудин. – Коллеги-депутаты вместе с общественниками будут выезжать на объекты, благоустроенные в 2019 году в рамках двух федеральных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комфортная городская среда». Будут проверять, в каком состоянии сегодня находятся эти объекты. Все объекты сейчас находятся на гарантии. Если во время проверок у нас появятся замечания к качеству выполненных работ, мы будем обращаться в департамент транспорта и департамент ЖКХ, либо напрямую к подрядчику с требованием, чтобы все эти недоработки были ликвидированы. Если у жителей города есть свои замечания либо по магистральным дорогам, либо по дворам, они могут обратиться в комиссию по городскому хозяйству и принять участие в этих выездных мероприятиях».

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