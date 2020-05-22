20 мая в ходе еженедельного часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на вопрос «Континента Сибирь» поделился своим мнением по поводу возможности размещения торговых точек на придомовых территориях. Эта тема затрагивалась на прошедшей 20 мая сессии Совета депутатов Новосибирска. Мнения по этому вопросу у городской прокуратуры и депутатов разошлись.

«Дело не в том, кто с кем спорит, и между кем идет дискуссия. С нашей, муниципальной, точки зрения российское законодательство позволяет это делать (устанавливать запрет на размещение торговых точек на придомовых территориях — «КС»). У прокуратуры, безусловно, есть свои резоны — она следит за тем, чтобы законодательство соблюдалось в полной мере, она сделала свои замечания. Но после обсуждения на сессии, которое как мне кажется было квалифицированным, было принято решение придерживаться принятого ранее решения, — подчеркнул мэр. — Речь идет о том, чтобы приводить в порядок всю нестационарную торговлю на территории Новосибирска потому, что до сих пор мы меняли карту нестационарных объектов, но это касалось только земель муниципальных и выпадала из под влияния придомовая территория. И мы очень часто получали такой ответ, когда видели торговые развалы — ящики разбросанные и прочие неприглядные торговые точки — это придомовая территория и муниципалитет не имеет права сюда вмешиваться. Сегодня мы постарались изменить нормативную базу в соответствии с российским законодательством. Задача заключается в том, чтобы привести в порядок внешний вид и, безусловно, санитарные нормы. В период угрозы пандемии коронавируса эта тема как никогда актуальна».

Напомним, прокуратура Новосибирска 22 мая прокомментировала «Континенту Сибирь» свою позицию по возможности размещения торговых точек на придомовых территориях.

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