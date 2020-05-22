Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ирина Газизулина прокомментировала возможность предоставления физическим и юридическим лицам кредитных каникул.

— Право на кредитные каникулы, предоставлено Федеральным законом 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года. Каникулы предоставляются сроком на 6 месяцев, и заявку на каникулы могут подать физические лица, индивидуальные предприниматели и представители МСБ, доходы которых в период пандемии снизились более, чем на 30%.

Заявку можно подать по кредиту, полученному до 3 апреля 2020 года в срок до 30 сентября текущего года, если начальная сумма кредита не превышает:

по ипотеке — 4,5 млн рублей

по автокредитам — 600 тыс. рублей;

по потребкредитам — 250 тыс. рублей;

по кредитным картам — 100 тыс. рублей.

И кредит получен до 3 апреля 2020 года.

Заявка на кредитные каникулы может быть подана онлайн через сайт банка, а далее в течение 5 дней банк должен подтвердить принятие или отказ по заявке и в последующем в течение 90 дней заемщиком должны быть представлены необходимые документы, подтверждающие право на получение кредитных каникул. В период кредитных каникул заемщику по потребительскому кредиту будет начисляться процентная ставка в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа), установленного на день направления заемщиком требования, в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов. В дальнейшем, по истечении кредитных каникул будет продолжать действовать ставка на первоначальных условиях договора. А после дня окончания льготного периода сумма процентов, неустойки (штрафа, пени), будет уплачивается заемщиком в период погашения обязательства заемщика, в течение 720 дней равными платежами каждые 30 дней.

Для малого и среднего бизнеса, на период льготного периода, начисляется ставка по условиям действующего кредитного договора, а по окончании льготного периода она должна будет уплачиваться в размере и с периодичностью, которые аналогичны условиям, действовавшим до предоставления льготного периода кредитного договора (договора займа).

Таким образом, кредитные каникулы, привлекательные на первый взгляд для тех, кто попадает в прописанный законом режим, могут нести определённые риски. Они явятся спасением для заёмщиков только в условиях уверенности, что бизнес и доходы восстановятся по истечении данного срока в объёмах, существенно больших, чем на период входа в пандемию.

Пока ситуация развивается не с такой определённостью, чтобы говорить о сроке в 6 месяцев. Главной угрозой является приобретение по истечении срока предложенных каникул ещё большую финансовую нагрузку и возможно штрафные санкции, которые банк обязательно предъявит, если в представленных заемщиком документах будет найден какой-то изъян, о чем он сразу предупреждает заёмщика. В этом случае более приемлемым вариантом была бы реструктуризация кредитной задолженности, которую тоже предлагают банки для заемщиков, суммы кредита которых превышают установленные законом. Реструктуризация может в более щадящей форме обеспечить погашение финансовой нагрузки в условиях постепенного восстановления доходов заемщика. Такую реструктуризацию для заемщиков, задолженность которых превышает установленные пределы законом, предлагают ведущие банки, и в первую очередь это ВТБ и Сбербанк.

В ВТБ могут воспользоваться условиями реструктуризации следующе заемщики:

клиенты ВТБ, доход которых снизился на 30% и больше по сравнению с 2019 годом;

заболевшие или оказавшиеся на больничном дольше 10 дней, в том числе с ребёнком до 18 лет;

люди, которые проходят реабилитацию после COVID−19, а также те, кто оказался на карантине;

граждане РФ, которые не могут вернуться в страну из-за прерванного авиасообщения.

Финансовая организация принимает больничные листы и другие справки, которые подтверждают сокращение заработка. Также, например, банк примет загранпаспорт со штампом о пересечении границы.

Важно: в день обращения у заявителя не должно быть просрочки более 90 дней по действующим кредитам. Срок «каникул» – 3 месяца. Банк предоставляет поддержку в рамках федерального закона № 106.

Также программа Сбербанка предполагает реструктуризацию тех кредитов, которые превышают суммы, определённые законом 106-ФЗ, и предусматривают возможность реструктуризации задолженности посредством продления срока пользования кредитом после 6 месяцев кредитных каникул для потребительских кредитов до 12 месяцев и по ипотеке до 24 месяцев.

Предоставление кредитных каникул заёмщикам для банков процедура не из приятных. Потерю доходности в связи с этим могут себе позволить только крупные банки с государственным капиталом. Средние и малые банки, активно кредитующие физических лиц и мелкий бизнес, и не имеющие того запаса прочности, как крупные, системообразующие банки, ограничены в своих возможностях и потерять доходность на 6 месяцев для них проблема. Поэтому и фиксировали в момент введения кредитных каникул массовый отказ в приёме заявок. И только после оказания давления на банки со стороны правительства и контроля со стороны Центрального Банка, ситуация изменилась и отказ стал понемногу сокращаться.

В отчёте Банка России от 24 апреля 2020 года мониторинг 60 ведущих банков, портфель которых составляет 80% российского рынка потребительского кредитования, отмечено, что принятие банками заявок физлиц на кредитные каникулы возросло до 55,5% против 48% в предыдущем периоде. Основной причиной отказа является превышение установленной суммы кредита по федеральному закону 106 ФЗ.

И только по ипотечным кредитам подтверждение заявок остаётся высоким -74,3%.

МСП подтверждение заявок на кредитные каникулы тоже чуть выше, чем физическим лицам -61%.

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