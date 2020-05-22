Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области проинформировало, что распоряжением правительства РФ от 16 мая 2020 года № 1296-р внесены изменения в распоряжение от 19 марта 2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Как сообщает Росимущество, с даты официального опубликования распоряжения №1296-р, льготой, помимо субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, могут воспользоваться и социально ориентированные некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг, включенных в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.

Для таких арендаторов федерального имущества, составляющего государственную казну РФ, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года, увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до 01 октября 2020 года (ранее период составлял апрель — июнь 2020).

Увеличен также период, за который арендатор должен будет погасить отсроченную задолженность. Теперь задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

При этом к арендаторам не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности.

Чтобы получить льготу по отсрочке уплаты арендных платежей, арендатору необходимо направить в территориальное управление Росимущества в Новосибирской области соответствующее заявление.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.