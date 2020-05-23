По данным оперативного штаба на 11 утра 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались 2 женщины – 70 и 60 лет.

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19.

Всего в Новосибирской области сделано 92 113 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2526 жителей региона, для 15 335 человек меднаблюдение окончено.

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