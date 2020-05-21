Новосибирский «Электрон» возглавил арбитражный управляющий Илья Ходос

В новосибирском производственном монтажно-строительном предприятии «Электрон», находящемся сейчас в процедуре наблюдения, сменился генеральный директор.

В соответствии с ЕГРЮЛ, кресло руководителя предприятия освободил Михаил Яблоков, выбранный на эту должность Советом директоров предприятия в июле 2019 года. Его преемником на этом посту стал арбитражный управляющий Илья Ходос, который вел процедуры банкротства крупных новосибирских компаний. К примеру, он был назначен управляющим банкротящегося ООО «Конквест-фуд» (входит в группу компаний «Конквест», контролирующую одну из крупнейших ресторанных сетей в Новосибирске – «КС»), «СУ-9», «МАКС Моторс Гранд» (в прошлом самый крупный автодилер Сибири по портфелю брендов — «КС») и других.

ПМСП «Электрон» и его дочерние компании работали над такими объектами, как Новосибирский театр оперы и балета, Институт ядерной физики СО РАН, клиника НИИТО и аэропорт Толмачево. После смерти руководителя предприятия Валерия Кармачева предприятие возглавила Татьяна Молчанова, в сентябре 2019 года она оставила этот пост, став участником корпоративного конфликта с акционерами завода. Процедура банкротства на «Электроне» началась в апреле 2019 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.