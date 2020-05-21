В Новосибирске приступили к строительству четвертого моста через Обь

В Новосибирске началось строительство четвертого моста через Обь. Сегодня мостостроители приступили к устройству буронабивных свай под опору моста. Всего таких опор на обоих берегах и в самой реке будет 17.

Устройство буронабивных свай началось с четвертой опоры моста, расположенной на левом берегу Оби. Всего под ростверк (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов сооружения) четвертой опоры будет выполнено 12 буронабивных свай диаметром 1,2 м. «В этом году мы планируем продолжить устройство свай, приступим к устройству тоннельного путепровода через Западно-Сибирскую железную дорогу, автодороги, реконструкции путепровода на ул. Зыряновской и площади Труда», – цитирует заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого пресс-служба правительства Новосибирской области.

Комплекс работ по строительству четвертого моста будет завершен в четвертом квартале 2023 года. На объекте уже выполнено строительство 770 метров подъездной временной дороги, площадок для строительства пяти опор. Для работ задействовано порядка 45 единиц строительных техники. Также на площадке работают два мобильных бетонных завода, которые обеспечивают строительный объект высококачественными бетонными смесями всех марок.

Четвертый (Центральный) мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развёрнуто по обеим сторонам реки Обь – предусмотрено создание путепроводов через Транссибирскую магистраль и надземных пешеходных переходов. Общая протяжённость сооружения превысит 5 километров.

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