В удаленных районах Новосибирской области необходимо строительство не только жилья, но и новых дорог, а также развитие социальной инфраструктуры. Комплексное развитие сельских территорий как приоритет дальнейшей работы обозначили депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 19 мая.

Депутаты заслушали доклад министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко об исполнении за 2019 год государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», а также согласовали изменения в программу.

По словам министра, всего в 2019 году на реализацию программы из всех источников было направлено 649,5 млн рублей. В том числе 288 млн из федерального бюджета, 353 млн — из областного, из местных бюджетов — 8 млн рублей.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выделен 121 млн рублей. На выполнение комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры — 528 млн рублей. Это газификация, строительство дорог, водопроводов, школ, учреждений культуры.

Депутат Михаил Вересовой обратил внимание министра на проблему водоснабжения отдаленных территорий.

«Есть водопроводы, которые находятся на балансе предприятий. В большинстве своем они отработали уже более 50 лет и сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, качество воды не соответствует санитарным нормам. Если их закрыть, люди останутся без воды, — подчеркнул Михаил Вересовой. — А ремонтировать ведомственные сооружения за счет областного бюджета не позволяет законодательство».

Председатель комитета Олег Подойма поддержал коллегу и отметил, что такая проблема актуальна для многих сельских поселений и требует внимания правительства региона.

«Просьба, чтобы в будущих программах мы говорили не только о жилье, — сказал заместитель председателя комитета Денис Субботин. — Потому что жилье без дороги — это бессмысленно. Там жить никто не будет. Необходимо именно комплексное освоение сельских территорий. Нужно постараться вместе сдвинуть вопрос федеральной программы».

По мнению депутатов, на селе необходимо уделять повышенное внимание ремонту школ.

«Мы строим школы, но они, как правило, появляются в городе Новосибирске. Это прекрасно. Но я считаю, построить шесть школ в Новосибирске, а 500–600 миллионов рублей направить на ремонт школ на сельских территориях — эту пропорцию надо понимать и видеть, — подчеркнул Олег Подойма. — Мы, скорее всего, очень долго будем ждать появления новых школ на селе. Но ремонт существующих — это приоритет, и правительство должно это услышать».

Парламентариям ответил заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов. По его словам, сегодня в Министерстве образования РФ отрабатывается вариант программы по капитальному ремонту школ на сельских территориях. Из-за сегодняшней ситуации решение этого вопроса может немного приостановиться. Но это актуальный вопрос, и он будет решаться, заверил вице-губернатор.

Злободневный вопрос поднял заместитель председателя комитета Роман Яковлев.

«Ко мне обратились производители рассады плодовоовощных и цветочных культур, — сообщил депутат. — В силу эпидемиологической ситуации многие площадки, где они реализовывали свою продукцию, закрыты, и она может пропасть. Существуют ли какие-то меры поддержки этих производителей?»

По словам Евгения Лещенко, деятельность организаций, которые занимаются рассадой, реализацией садово-огородного инвентаря, семян, не приостанавливалась. «Мы говорим о специализированных магазинах, — пояснил министр. — Сегодня также не приостановлена деятельность рынков, где эти граждане продавали рассаду. Не работают только три рынка в Новосибирске — Октябрьский, Ленинский и Центральный. Но это решение губернатора в рамках комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Но каких-то дополнительных мер по поддержке этой узкой категории пока не предусмотрено».

Депутаты приняли решение обратиться в правительство с просьбой о помощи в решении этой проблемы.

«Сезон реализации данной продукции короткий, и надо обратить на это внимание, — подчеркнул Олег Подойма. — Люди подготовили саженцы, две-три недели — и они пропадут. Мы обратились к вице-губернатору Вячеславу Ярманову, чтобы правительство области уделило этому вопросу особое внимание. Чтобы сейчас, на короткий период, когда востребованы эти саженцы, минимизировать ограничения и дать возможность реализовать эту продукцию для населения с соблюдением всех санитарных норм».

Подводя итоги заседания, председатель комитета отметил, что решения предыдущих лет позволяют хорошими темпами вести весенне-полевые работы. В том числе это и увеличение поддержки сельхозтоваропроизводителей, которое позволило обновить парк техники. Теперь за сутки возможно засеивать более 100 тысяч гектаров.

«Но когда мы говорим о социальном развитии села, реальная картина другая. Поэтому сегодня мы обсуждали предложения по перераспределению части тех средств, которые выделяются на территорию Новосибирска и агломерации. На наш взгляд, их надо перераспределять на ремонт и социальную сферу более удаленных территорий. В том числе на ремонт школ», — резюмировал Олег Подойма.

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