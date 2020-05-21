Республика Хакасия, Кемеровская и Новосибирская области вошли в ТОП-3 регионов СФО по показателю летальности от COVID-19 за период с 15 по 21 мая.

Данные были посчитаны информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 21 мая.

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз. Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 21 мая — 1881 человек. Прирост заболевших за неделю составил 505 человек. Скончались за все время — 23 человека.

Подтвержденная летальность в регионе по данным ИЦК составляет 1,22%. За семь истекших дней этот показатель повысился на 0,6%. Более того, Новосибирская область ухудшила общую картину и переместилась с 5-го на 3-е место по летальности в СФО. Уступает она только Кузбассу и Хакасии.

Нулевой показатель летальности среди субъектов СФО на 21 мая — по-прежнему в Республике Алтай. «Антилидер» среди всех регионов СФО — Кузбасс (1,92%).

Всего за неделю с 15 по 21 мая в СФО подтвержден 21 летальный исход от COVID-19. Новосибирская область делит первое место по этой печальной статистике с Красноярским краем (по 7 случаев). Третью позицию занял Алтайский край (4).

Рейтинг составлен информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» министерства здравоохранения Российской Федерации.

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