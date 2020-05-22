Прокуратура Новосибирска прокомментировала свою позицию по возможности размещения торговых точек на придомовых территориях. Этот вопрос стал одним из наиболее резонансных на прошедшей 20 мая сессии Совета депутатов Новосибирска.

Напомним, что парламентарии в ходе сессии обсудили протест прокуратуры на декабрьское решение горсовета, в котором говорится, что «размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается». Прокуратура была не согласна с такой позицией. Тем не менее за отклонение протеста прокурора 20 мая вновь проголосовало подавляющее большинство — 40 депутатов. Парламентарии отметили, что готовы к суду с прокуратурой по размещению нестационарных объектов торговли на придомовых территориях. Однако ведомство по-прежнему настаивает на том, что органы местного самоуправления не вправе решать такие вопросы.

«Мы бы хотели прояснить нашу позицию, — сказала «Континенту Сибирь» старший помощник прокурора Новосибирска Ольга Пасаженникова. — Прокуратура настаивает на том, что этим решением Совет депутатов ограничил права собственников распоряжаться своим имуществом. И мы ссылаемся в том числе на имеющееся решение Конституционного суда. Почему-то в этом контексте упоминается решение Верховного суда, но у нас в стране не прецедентное право, а решение Конституционного суда обязательно для исполнения на территории всей Российской Федерации. Напомню, что Конституционный суд в своем решении как раз высказался, что орган местного самоуправления не имеет права по своей воле регулировать имущественные правоотношения. Полномочия ограничить права собственников есть только у федерального законодателя».

Также в прокуратуре подчеркивают, что в решении совета депутатов речь идет о придомовой территории. «Придомовую территорию депутаты соотносят с дворовой, но это разные понятия. Придомовая территория шире, чем дворовая. В Новосибирске есть дома, где нестационарные объекты будут размещены с соблюдением всех правил, с согласия всех собственников, и при этом их участок соответствует всем нормам. Конституционный суд высказал свою позицию, сказав, что орган местного самоуправления не может запрещать это собственникам», — резюмировала Ольга Пасаженникова.

“Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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