На 22 мая «Единая Россия» в Новосибирской области запланировала традиционный форум, который предваряет праймериз по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы в регионе. Впервые масштабное предвыборное собрание пройдет в онлайн.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой участники предварительного голосования смогут сделать свой выбор только через интернет. Партийный форум под названием «Единая Россия: партия заботы и уважения» в этом году также пройдет в онлайн-формате.

Основная трансляция запланирована из студии Областного центра информационных технологий в Новосибирске. На связь с региональной площадкой выйдут 44 местных отделений партии и 500 «первичек» из поселений региона. К форуму присоединятся единороссы и участники праймериз в Новосибирской области. Наблюдать за онлайн-форумом также будут представители Центрального исполнительного комитета ЕР, депутаты Государственной Думы РФ.

По словам секретаря Новосибирского отделения «Единой России», губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, участники форума обменяются опытом накануне старта избирательной кампании в новом формате. По мнению экспертов, для регионов России — это уникальный опыт. «Каждый раз, в преддверии большой избирательной кампании и накануне предварительного голосования, мы проводили партийные форумы и собирали наших однопартийцев, сторонников со всех муниципалитетов Новосибирской области на большое и многочисленное мероприятие. Здесь мы обменивались опытом, узнавали друг друга – представляли новые лица, которые будут участвовать в избирательных кампаниях разного уровня. Но в этом году из-за пандемии, к сожалению, мы не можем себе позволить провести это мероприятие в обычном виде. Поэтому 22 мая традиционный форум регионального отделения «Единой России» состоится в онлайн — формате. Мы подключим все отделения во всех муниципалитетах и сельских районах, чтобы рассказать с какими установками, предложениями и намерениями мы вместе идем на предварительное голосование и выходим на выборы. Кроме того, представим отдельные команды местных отделений, которые придут на выборы от самых разных уровней», – подчеркнул Андрей Травников.

Праймериз «Единой России» пройдут с 25-31 мая в электронном формате на сайте партии.

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