Сельскохозяйственное производство не вошло в перечень пострадавших от эпидемии COVID-19 отраслей, и в Новосибирской области ни на один день не запрещали деятельность сельхозпредприятий. О посещении губернатором Новосибирской области предприятий АПК Здвинского района сообщает пресс-служба правительства региона.

Рабочая программа губернатора в Здвинском районе началась с осмотра посевных угодий, деятельностью зернотока и молочного блока ООО «Приозёрное» и ознакомления с работой сельхозтехники. Глава региона оценил деятельность сельскохозпроизводств в условиях противодействия распространению эпидемии.

«Ход весенних работ сегодня идёт даже с опережением. В Новосибирской области к сельскохозяйственной отрасли и как сфере экономики, и социальной сфере – всегда внимательное отношение, – подчеркнул Андрей Травников, — мы как донастраиваем существующие меры поддержки, так и выделяем дополнительные средства. Беспрецедентное решение позапрошлого года, когда в тяжёлых климатических условиях мы выделили полмиллиарда рублей на поддержку аграриев. В прошлом году мы внесли кардинальные изменения в правила предоставления мер региональной поддержки и сделали больший акцент на малые и средние формы бизнеса. Крупные хозяйства, холдинги очень крепко стоят на ногах и имеют возможность привлекать значительные федеральные ресурсы. Региональный бюджет мы, в первую очередь, сконцентрировали на поддержке малых и средних предприятий, и такая работа продолжится в этом году. Продолжится она не под знаком кризиса – нам надо не о кризисе говорить, а о дальнейшем развитии. Продолжится такая работа под флагом повышения эффективности сельхозпроизводства. Мы продолжим стимулировать использование удобрений, новой техники и технологий в сельском хозяйстве».

Посевная площадь хозяйства «Приозёрное», специализирующегося на производстве зерна, молока и мяса, в 2020 году составит 11704 га, из них под зерновые и зернобобовые культуры отдано 5969 га.

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