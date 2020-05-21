Альфа-Банк объявил об отмене рекламной кампании, направленной на продвижение дебетовых карт «Заработайте на Альфа-Банке». Теперь вместо затрат на производство и размещение рекламы Альфа-Карты банк будет платить клиентам за рекомендации данного продукта.

По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 500 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 тыс. рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 тыс. рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить Альфа-Карту Visa на промо-странице — и получить 500 рублей после первой покупки.

«Мы решили отказаться от масштабной рекламы дебетовых карт, а сэкономленные деньги отдать клиентам, — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов. — Они смогут порекомендовать друзьям наш банк и заработать на этом. Пусть это и небольшая, но антикризисная поддержка».

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