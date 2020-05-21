Протяженность автотрассы Горно-Алтайск — село Артыбаш 140 км. Теперь дорога войдет в состав уже существующей федеральной трассы и будет официально называться «Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому». Об этом сообщает пресс-центр правительства Республики Алтай.

Обслуживанием автодороги между столицей региона и селом Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, расположенного на берегу Телецкого озера, займется Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства.

О ремонте этой дороги и передаче ее в федеральную собственность в прошлом году просили местные жители на встречах с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

«Росавтодор рассмотрел нашу просьбу еще в прошлом году, мы получили положительный ответ, – сообщил руководитель региона. – Сейчас завершается оформление документации. Этот пример – первый за более чем десять лет, когда региональная трасса в Сибири передается на федеральный уровень. Для нас это, прежде всего, возможность привести в нормативное состояние участки, проходящие через наши населенные пункты, повысить безопасность дорожного движения».

Хорохордин также отметил, что дорога связывает Горно-Алтайск и Телецкое озеро, которое является не только частью Алтайского заповедника, но и входит в число объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Специалисты уже провели обследование дороги и составили план первоочередных мероприятий. Подрядчики к работам приступят в июне: устранят повреждения на обочинах и тротуарах, проведут локальный ремонт покрытия, приведут в порядок растительность вдоль дороги, исправят деформированное барьерное ограждение, заменят пришедшие в негодность дорожные знаки, разметку нанесут из долговечных светоотражающих материалов. Также намечены участки дороги, на которых в первую очередь необходим капитальный ремонт.

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