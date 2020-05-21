Бесплатные мессенджеры, контроль над платными подписками, сохранение оплаченного трафика: МегаФон выпустил новую инновационную тарифную линейку

Компания МегаФон анонсировала запуск новой тарифной линейки «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Предпосылкой для ее создания стало исследование, которое провел оператор. В частности МегаФоном был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. На его основании оператор выделил наиболее важные для абонентов моменты и отразил их в новой линейке.

У новой линейки есть несколько ключевых отличий. Во-первых, возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета. Причем речь идет не о готовности переноса их в следующий месяц, а о том, что абонент может использовать их, когда ему будет удобно. Этот трафик будет доступен для него всегда.

Актуальность этого полезного нововведения иллюстрирует и текущая ситуация в стране. Условия самоизоляции наложили отпечаток на структуру потребления мобильного интернета. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Но все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

При этом, накопленными гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости. Таким образом, нововведение позволяет оптимизировать свои затраты.

Во-вторых, опираясь на высокую популярность мессенджеров, МегаФон в новой тарифной линейке дал возможность бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета. Это очень удобно и отвечает сегодняшним реалиям, когда все чаще можно решать любые вопросы через Whatsapp, Viber или Telegram, или даже звонить через них. И, наконец, это позволяет абоненту оставаться на связи с близкими, даже если нет возможности пополнить счет, что очень удобно.

В-третьих, МегаФон позаботился и о нежелательных платных подписках – защита от них включена во все тарифные планы. Таким образом, можно будет не опасаться лишних списаний. Отсюда и понятное название линейки #БезПереплат». Причем, оператор взял на себя заботу об абонентах на безвозмездных началах, защитив свою аудиторию.

То, что новая тарифная линейка должна отвечать именно таким потребностям абонентов, не случайность и не совпадение. Для создания «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат» был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. У этого исследования было несколько ключевых выводов. Во-первых, сегодня абоненты все больше ориентированы на удовлетворение своих цифровых потребностей, поэтому оператор должен максимально учитывать их при формировании своих тарифных линеек. Важно, чтобы они включали в себя самые актуальные на сегодня услуги. Во-вторых, все больше абонентов ждут от операторов прозрачности. Важно, чтобы условия тарифа были сразу понятны для абонента.

МегаФон предусмотрел для своих абонентов еще несколько полезных опций. Так, пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Например, выбрав премиальный тариф, можно бесплатно общаться в роуминге. За каждый месяц использования абоненту тарифного плана VIP предоставляется один день, а абоненту Премиум – два дня бесплатной связи в роуминге.

«В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — пояснил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Важным вопросом является то, как именно перейти на новый тариф действующим абонентам. Это можно сделать самостоятельно в Личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи оператора. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться услугами связи. Более подробно условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте оператора.

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