В региональном минтруда и соцразвития с 12 мая идет прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, эта выплата распространяется более чем на 400 тысяч детей региона. К настоящему моменту поступило 1474 заявления.

Заявление на выплату такого пособия можно подать через Единый портал госуслуг, либо лично через клиентские службы Пенсионного фонда, либо МФЦ. Данное заявление может быть подано одним из родителей или их законными представителями.

Минтруда и соцразвития с 6 мая принимает заявления на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно, размер которой составляет 6018,5 рублей. Начало выплат также запланировано на июнь, поступило уже 2 785 заявлений. Подать заявление может родитель, попечитель, опекун ребенка или полномочный представитель в центр социальной поддержки населения либо по месту жительства, либо месту пребывания родителя по предварительной записи, в МФЦ, через портал госуслуг или почтой. Образец такого заявления можно скачать на главной странице регионального минтруда и соцразвития.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне — это еще одна выплата для семей с детьми, размер которой составляет 5000 рублей. По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по НСО в в апреле количество получателей этой выплаты составило 30527 человек, в мае – 40058. Этим пособием будет охвачено еще около 20 тысяч детей, благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала. С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кроме того, в Новосибирской области поддерживаются семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта. Уже 3061 безработный получил доплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, президентские выплаты получили медики Новосибирской области.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.