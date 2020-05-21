Новосибирский стартап попал в акселератор МТС

МТС назвал 19 стартапов ставших резидентами пятого набора корпоративного акселератора. В их число вошел, наряду со всеми прочими, стартап из Новосибирска Dasha.Ai, а также несколько зарубежных проектов.

Платформа для автоматизирования голосовых бизнес-процессов Dasha представила голосовой ИИ для автоматизации колл-центров, который звучит, как человек, что вызвало оживленный интерес у экспертов акселератора.

«Мы отмечаем, что с каждым набором к нам в корпоративный акселератор приходят все более зрелые стартапы, — прокомментировал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин. — В пятом наборе достаточно много участников, которые уже имеют крупных клиентов и не первый год развивают свой продукт. Так, например, в новосибирский стартап Dasha.ai вкладывался крупный международный фонд. Кроме того, в этом наборе у нас несколько зарубежных резидентов, благодаря тому, что акселерация сейчас проходит онлайн».

Акселерационная программа – это подготовка к запуску пилотного проекта с МТС. Стартапы будут регулярно общаться с бизнес-заказчиками, вырабатывать совместно с ними гипотезу на пилот, определять ее KPI, участвовать в мастер-классах и воркшопах. 30 июля планируется проведение Демо-дня, где они представят свое решение и, по его итогам которого приступят к запуску пилота.

Всего было подано более 550 заявок, что стало рекордом со времен запуска инновационного центра MTS StartUp Hub, частью которого является акселератор.

Проекты отбирались по четырем направлениям: инновации в розничных продажах, финансовые технологии, экологические инновации, а также Индустрия 4.0. Всего аналитики и эксперты МТС отобрали 19 стартапов.

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