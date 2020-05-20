По данным оперативного штаба за сутки в Красноярском крае было выявлено 504 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, за этот же период было вылечено 614 человек, а один человек скончался.

Темп прироста заболевших за сутки в крае составил 25,9 %. Основная часть — вахтовики из Северо-Енисейского района края. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях региона.

Как отмечают в оперштабе, на сегодня 1101 человек под наблюдением врачей (+30 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139762 (+4509 за последние сутки).

На этом фоне ситуация в Новосибирской области является более стабильной. За сутки было выявлено 77 инфицированных Covid-19. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) с 14 по 20 мая удвоение числа заболевших в Новосибирской области стабильно сохраняется на отметке «один раз в 12 дней», приближаясь к удвоению раз в две недели. По сравнению с прошлой неделей картина не изменилась.

«Регион сохраняет стабильную тенденцию к улучшению обстановки в отличие от Красноярского края, где произошло смещение графика с отметки «раз в 9 дней» на позицию «раз в 7 дней»», — отмечается в отчете ИЦК. Первое место в СФО по этому показателю держит республика Тыва: здесь удвоение заболевших происходит раз в 3-4 дня.

Стоит отметить, что губернатор Красноярского края Александр Усс подписал 19 мая указ о снятии части ограничительных мер в Красноярском крае. В частности с 25 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны при условии обязательного соблюдения мер профилактики.

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