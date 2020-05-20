По инициативе «Единой России» в Новосибирске появится 25 новых детских площадок

В Новосибирске в ближайший месяц стартует установка новых детских площадок в рамках партийного проекта «Территория детства».

20 мая на сессии горсовет обсудил этапы и сроки реализации проекта «Единой России» – «Территория детства». По этой программе в прошлом году в городских дворах стало на 33 детских площадки больше. В планах на этот год – еще 25.

На эти цели из областного бюджета на 2019-2020 годы выделено 80 млн рублей. Координатор «Территории детства», председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев предварительно получил одобрение проекта у губернатора, секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова и спикера Заксобрания Андрея Шимкива. Еще раньше инициативу поддержали жители. Они принимали непосредственное участие в принятии решений по местам размещения площадок. Ход установки контролируетобщественный советпроекта. В него вошли депутаты, представители городских и областных ведомств, которые отвечают за вопросы архитектуры и ЖКХ. Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска – администраторраспределения средствобластного бюджета.

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко отметил, что в прошлом году в рамках партийного проекта площадки устанавливались на придомовых территориях. В этом году конструкции появятся в муниципальных зонах –парках и скверах. «Нет никаких сомнений в том, что в этом году проект будет реализован.В 2019 году было несколько замечаний по конструкциям, но все они были оперативно устранены подрядчиками. В этом году с ослаблением режима самоизоляции всё больше семей с детьми будут отдыхать в парках и скверах. Главный приоритет – чтобы площадки были максимально безопасны и комфортны для ребятишек. Вместе с общественным советом нам предстоит большая работа, будем внимательно следить за качеством выполненных работи соблюдению сроков», – рассказал Игорь Титаренко.

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