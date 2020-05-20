Фигурант уголовного дела о хищении средств клиники имени Мешалкина Евгений Покушалов назначен советником председателя СО РАН Валентина Пармона. Помимо этого, он стал заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ). Информацию об этом сообщил сам Евгений Покушалов в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, Евгений Покушалов, а также бывший директор Национального медицинского исследовательского центра минздрава России имени академика Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова проходят по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей. Дело возбуждено и расследуется управлением ФСБ России по Новосибирской области.

В феврале 2020 года суд изменил меру пресечения Евгения Покушалова с домашнего ареста на подписку о невыезде. Тогда Покушалов отметил, что готов продолжать научную деятельность в сфере медицины. «Из планов на ближайшее будущее, наверное, самое простое все бросить и уехать работать за рубеж, но я этого не сделал все эти предыдущие годы и сейчас я считаю это неправильно делать», — пояснял в феврале 2020 года экс-замглавы клиники Мешалкина.

В мае 2020 года Покушалов в своем аккаунте в Facebook сообщил о том, что перешел на работу в сеть клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), став заместителем генерального директора по науке и развитию.

Также Евгений Покушалов был назначен советником председателя СО РАН Валентина Пармона. Напомним, что ранее Пармон выступал в поддержку экс-замглавы клиники Мешалкина. «Задержание Евгения Покушалова стало тяжёлым ударом для нас. Он является крупнейшим специалистом в своей сфере. Его обвиняют в хищении, однако я общался с сотрудниками клиники, они мне сказали, что Покушалов не занимался финансовыми вопросами», — отмечал Валентин Пармон в феврале 2019 года.

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