На сессии Совета депутатов Новосибирска 20 мая было принято обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем содержится просьба о финансовой поддержке бюджетов муниципальных образований и предприятий, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы считаем, что необходимо увеличить помощь по компенсации заработных плат до двух третей среднемесячного заработка вместо установленного сейчас минимального размера оплаты труда, — сообщил в ходе сессии председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев. – В первую очередь это необходимо сделать в поддержку тех людей, которые работают в сфере среднего и малого бизнеса и пострадали в ситуации с коронавирусной инфекцией».

В обращении содержится просьба расширить перечень пострадавших сфер экономики, а также поддержать бюджеты муниципальных образований. По мнению депутатов, они несут потери из-за выпадающих доходов. В частности бюджет города Новосибирска, по словам Дмитрия Асанцева, в 2020 году недополучит 2-2,5 миллиарда рублей.

«Считаем, что при наличии поддержки, города смогут выполнить все взятые на себя социальные обязательства перед людьми, — заявил председатель горсовета. – Мы очень надеемся, что со стороны правительства мы, как самое крупное муниципальное образование страны будем услышаны, и со стороны государства будут предприняты дополнительные шаги».

Напомним, что в ходе сессии новосибирские депутаты проголосовали за поддержку малого бизнеса.

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