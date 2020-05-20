Прокуратура Новосибирска считает, что горсовет вышел за рамки полномочий, когда запретил продавать товары и услуги на придомовых территориях. Кто прав, депутаты готовы выяснить в суде – они создали рабочую группу по совершенствованию правил торговли и отклонили прокурорский протест.

20 мая прошла сессия Совета депутатов Новосибирска. «Континент Сибирь» прогнозировал, что одним из резонансных вопросов повестки станет обсуждение протеста прокуратуры на решение, за которое горсовет проголосовал в декабре 2019 года. Тогда 46 из 47 присутствующих депутатов поддержали изменения правил благоустройства города, которые в числе прочего оговаривают, что «размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается».

Перед майской сессией острая дискуссия по этому вопросу прошла в депутатских комиссиях и на заседании фракции «Единая Россия».

Во время сессии начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов Новосибирска Ольга Кондратенко предложила отклонить прокурорский протест. Аргументируя позицию, она отметила, что оценивая полномочия при принятии решения специалисты ориентировались в первую очередь на федеральное законодательство. «Если прокуратура подаст иск, будем выяснять в судебных процессах, чья точка зрения правильная», – подчеркнула Ольга Кондратенко.

Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, поясняя причину отклонения протеста прокурора, отметил, что решения Верховного суда и действующие санитарно-эпидемиологические нормы дают депутатам «право полное» поддерживать запрет на размещение торговых точек.

Протест прокурора открыто поддержал на сессии независимый депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин. По его словам, в декабре он «воздерживался» от голосования. «Мне нужно было разобраться. Я разобрался, буду голосовать против отклонения протеста прокурора». Он акцентировал внимание, что запрет размещать объекты торговли и услуг на придомовых территориях ограничивает жителей в праве распоряжаться своим имуществом. Депутат выступил против запретов, которые по сути «отнимают возможность у предпринимателей быть легальными». «Большие магазины, конечно, приветствуют решение, которое запрещает ларькам работать. Я – за конкуренцию, за нормальное регулирование цен. Нужно не запрещать, а принимать решения, которые создадут в Новосибирске нормальный климат для предпринимателей», – говорит Илюхин.

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов отметил, что не припоминает «за последнее время настолько резонансного вопроса». По инициативе комиссии по городскому хозяйству, которую возглавляет Игорь Кудин, Совет депутатов создает специальную рабочую группу для дальнейшего обсуждения темы. Игорь Салов предложил, чтобы объединение возглавил Игорь Титаренко, который «среди депутатов больше всего погрузился в проблематику».

Завершая обсуждение, Дмитрий Асанцев предложил продолжить дебаты в рабочей группе. За то, чтобы отклонить протест прокурора, проголосовали 40 депутатов. 2 воздержались, 2 были против.

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