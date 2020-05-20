Провайдер #CloudMTS расширил линейку сервисов для резервного копирования данных. Решение на основе технологий CommVault позволяет делать резервные копии всех широко используемых в настоящее время операционных систем и баз данных.

Основной адресат нового продукта, как отметили представители МТС – крупные компании с широкой сетью представительств, работающие с большими объемами данных: организации финансового, производственного, нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

Резервное копирование осуществляется сразу в несколько дата-центров МТС. По информации оператора, благодаря возможности сжатия данных, сервис на 70% уменьшает объем резервных копий в облаке. Решение дает возможность гранулярного восстановления при работе с большинством баз данных и приложений. Это позволяет восстанавливать отдельные файлы, электронные письма и документы без воссоздания всей системы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.