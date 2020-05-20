13:10
Новосибирские депутаты проголосовали за поддержку малого бизнеса
12:02
Ещё 77 инфицированных COVID-19 выявлено в Новосибирской области за сутки
11:45
Анатолий Локоть возглавил рейтинг первых лиц столиц субъектов СФО
19:05
В поселке Линево Новосибирской области заработал мобильный госпиталь для лечения коронавируса
18:06
Медики Новосибирской области получили президентские выплаты
17:43
Лидер новосибирских «Зеленых» стал директором по развитию строительной компании «Стрижи»
17:23
Сибирские угольщики впервые в России внедрили на своих разрезах сеть 5G
16:47
11 тысяч предпринимателей Новосибирской области обратились за господдержкой
15:10
Закусочной и мебельному магазину грозит штраф за нарушение санитарного режима в Новосибирске
12:50
Хроника COVID-19 в Новосибирской области: за сутки выявлено 76 инфицированных коронавирусом
12:48
Новосибирские шеф-повара попросили губернатора разрешить работу заведений с 25 мая
10:51
На Алтае в июне ожидают большое число туристов
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.