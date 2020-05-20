По предварительной оценке поддержка малого и среднего предпринимательства обойдётся бюджету Новосибирска в 860 миллионов рублей выпадающих доходов, сообщил пресс-центр мэрии.
«Согласно постановлению президента Российской Федерации мы разработали перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 млн рублей, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности».
Данный проект, по словам начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, был разработан в соответствии с принятыми федеральными актами и предусматривает предоставление отсрочек по арендным платежам для субъектов МСП, а также для нестационарных торговых и мобильных объектов в связи с введением режима повышенной готовности в Новосибирске.
Решено установить следующие меры поддержки:
— во-первых, предоставить отсрочку арендной платы на период с 18 марта, то есть с момента введения режима повышенной готовности, до 1 октября 2020 года по обращению арендаторов. Отсроченную арендную плату теперь можно вносить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года ежемесячно равными частями либо досрочно;
— во-вторых, предоставить отсрочку по обращениям предпринимателей по уплате платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок, предложенный этими субъектами малого и среднего предпринимательства, но не позднее 31 декабря 2021 года;
— в-третьих, освободить от уплаты платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов за апрель-июнь 2020 года по обращению субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики и в наибольшей степени пострадавших из-за приостановления деятельности в период пандемии.
Жигульский также отметил, что расширен перечень, рекомендуемый правительством РФ, и в него включены нестационарные торговые объекты – поддержка этой категории не нашла отражения в федеральных нормативных актах.
Анатолий Локоть добавил, что он поручил разработать схему отсрочки арендной платы для негосударственных образовательных учреждений — этот вопрос будет рассмотрен на следующей сессии Совета депутатов города Новосибирска.
Напомним, мэр Новосибирска возглавил апрельский рейтинг первых лиц столиц субъектов СФО.