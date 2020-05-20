По предварительной оценке поддержка малого и среднего предпринимательства обойдётся бюджету Новосибирска в 860 миллионов рублей выпадающих доходов, сообщил пресс-центр мэрии.

«Согласно постановлению президента Российской Федерации мы разработали перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 млн рублей, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности».

Данный проект, по словам начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, был разработан в соответствии с принятыми федеральными актами и предусматривает предоставление отсрочек по арендным платежам для субъектов МСП, а также для нестационарных торговых и мобильных объектов в связи с введением режима повышенной готовности в Новосибирске.

Решено установить следующие меры поддержки:

— во-первых, предоставить отсрочку арендной платы на период с 18 марта, то есть с момента введения режима повышенной готовности, до 1 октября 2020 года по обращению арендаторов. Отсроченную арендную плату теперь можно вносить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года ежемесячно равными частями либо досрочно;

— во-вторых, предоставить отсрочку по обращениям предпринимателей по уплате платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок, предложенный этими субъектами малого и среднего предпринимательства, но не позднее 31 декабря 2021 года;

— в-третьих, освободить от уплаты платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов за апрель-июнь 2020 года по обращению субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики и в наибольшей степени пострадавших из-за приостановления деятельности в период пандемии.

Жигульский также отметил, что расширен перечень, рекомендуемый правительством РФ, и в него включены нестационарные торговые объекты – поддержка этой категории не нашла отражения в федеральных нормативных актах.

Анатолий Локоть добавил, что он поручил разработать схему отсрочки арендной платы для негосударственных образовательных учреждений — этот вопрос будет рассмотрен на следующей сессии Совета депутатов города Новосибирска.

Напомним, мэр Новосибирска возглавил апрельский рейтинг первых лиц столиц субъектов СФО.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.