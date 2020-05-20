По данным оперативного штаба на 11 утра 20 мая в Новосибирской области за сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек — это был мужчина 64 лет.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно еще у 77 человек. Выписаны по выздоровлению 38 пациентов.

Количество случаев заболевания COVID-19 в регионе – 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.

В отделениях реанимации медстационаров НСО сегодня находятся 66 человек, из них на ИВЛ – 18 пациентов.

В детской больнице №3 находятся 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1469.

Три человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять человек находятся в Черепановской ЦРБ, четыре – в Сузунской, двое – в Коченевской, четыре пациента – в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в НСО провели 81 554 теста на коронавирус.

Вчера, 19 мая, в регионе было выявлено 76 инфицированных коронавирусом.

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