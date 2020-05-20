В первую «тройку» лидеров медиарейтинга компании «Медиалогия» в апреле вошли мэр Омска Оксана Фадина, мэр Иркутска Руслан Болотов и, возглавивший список, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть.

Мэр столицы Сибири остался на прежнем первом месте и набрал в апреле 16 107,9 баллов. Отрыв от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, составил более 5000 баллов. При этом Болотов поднялся на две строчки выше, а Оксана Фадина добавила сразу четыре позиции в сравнении с предыдущим рейтингом «Медиалогии».

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в апрельском рейтинге опустился на две строчки и занял 14-е место.

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич мэр города Новосибирск 16 107,9 2 +2 БОЛОТОВ Руслан Николаевич мэр города Иркутск 10 990,0 3 +4 ФАДИНА Оксана Николаевна мэр города Омск 6 012,0 4 +2 ЕРЕМИН Сергей Васильевич глава города Красноярск 4 044,0 5 0 СЕРЕДЮК Илья Владимирович глава города Кемерово 3 553,3 6 —3 ФРАНК Вячеслав Генрихович глава города Барнаул 2 976,3 7 —5 КЛЯЙН Иван Григорьевич мэр города Томск 2 641,0 8 0 ЛЕМИН Алексей Викторович глава города Абакан 2 261,0 9 new СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы Иркутск 678,0 10 +3 ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна председатель совета депутатов Красноярск 563,0 11 -1 КОРБУТ Владимир Валентинович председатель городского совета Омск 483,0 12 -1 ПАНОВ Сергей Юрьевич председатель городской думы Томск 290,0 13 +1 САФРОНОВА Ольга Александровна глава администрации Горно-Алтайск 236,0 14 -2 АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович председатель совета депутатов Новосибирск 215,0 15 +1 БУЕВИЧ Галина Александровна председатель городской думы Барнаул 136,0 16 +1 САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович мэр города Кызыл 78,0 17 +1 СЕНЧУРОВ Николай Николаевич председатель совета депутатов Кемерово 72,1 18 -3 НЕЧАЕВ Юрий Викторович глава города-председатель совета депутатов Горно-Алтайск 54,0 19 +1 КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна глава города-председатель городского совета Кызыл 18,0 20 -1 ТУПИКИН Альберт Юрьевич председатель совета депутатов Абакан 4,0

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