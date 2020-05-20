В первую «тройку» лидеров медиарейтинга компании «Медиалогия» в апреле вошли мэр Омска Оксана Фадина, мэр Иркутска Руслан Болотов и, возглавивший список, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть.
Мэр столицы Сибири остался на прежнем первом месте и набрал в апреле 16 107,9 баллов. Отрыв от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, составил более 5000 баллов. При этом Болотов поднялся на две строчки выше, а Оксана Фадина добавила сразу четыре позиции в сравнении с предыдущим рейтингом «Медиалогии».
Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в апрельском рейтинге опустился на две строчки и занял 14-е место.
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
мэр города
|
Новосибирск
|
16 107,9
|
2
|
+2
|БОЛОТОВ Руслан Николаевич
мэр города
|
Иркутск
|
10 990,0
|
3
|
+4
|ФАДИНА Оксана Николаевна
мэр города
|
Омск
|
6 012,0
|
4
|
+2
|ЕРЕМИН Сергей Васильевич
глава города
|
Красноярск
|
4 044,0
|
5
|
0
|СЕРЕДЮК Илья Владимирович
глава города
|
Кемерово
|
3 553,3
|
6
|
—3
|ФРАНК Вячеслав Генрихович
глава города
|
Барнаул
|
2 976,3
|
7
|
—5
|КЛЯЙН Иван Григорьевич
мэр города
|
Томск
|
2 641,0
|
8
|
0
|ЛЕМИН Алексей Викторович
глава города
|
Абакан
|
2 261,0
|
9
|
new
|СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы
|
Иркутск
|
678,0
|
10
|
+3
|ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна
председатель совета депутатов
|
Красноярск
|
563,0
|
11
|
-1
|КОРБУТ Владимир Валентинович
председатель городского совета
|
Омск
|
483,0
|
12
|
-1
|ПАНОВ Сергей Юрьевич
председатель городской думы
|
Томск
|
290,0
|
13
|
+1
|САФРОНОВА Ольга Александровна
глава администрации
|
Горно-Алтайск
|
236,0
|
14
|
-2
|АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович
председатель совета депутатов
|
Новосибирск
|
215,0
|
15
|
+1
|БУЕВИЧ Галина Александровна
председатель городской думы
|
Барнаул
|
136,0
|
16
|
+1
|САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович
мэр города
|
Кызыл
|
78,0
|
17
|
+1
|СЕНЧУРОВ Николай Николаевич
председатель совета депутатов
|
Кемерово
|
72,1
|
18
|
-3
|НЕЧАЕВ Юрий Викторович
глава города-председатель совета депутатов
|
Горно-Алтайск
|
54,0
|
19
|
+1
|КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна
глава города-председатель городского совета
|
Кызыл
|
18,0
|
20
|
-1
|ТУПИКИН Альберт Юрьевич
председатель совета депутатов
|
Абакан
|
4,0