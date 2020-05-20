Анатолий Локоть возглавил рейтинг первых лиц столиц субъектов СФО

Валерий Иванов
 

В первую «тройку» лидеров медиарейтинга компании «Медиалогия» в апреле вошли мэр Омска Оксана Фадина, мэр Иркутска Руслан Болотов и, возглавивший список, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть.

Мэр столицы Сибири остался на прежнем первом месте и набрал в апреле 16 107,9 баллов. Отрыв от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, составил более 5000 баллов. При этом Болотов поднялся на две строчки выше, а Оксана Фадина добавила сразу четыре позиции в сравнении с предыдущим рейтингом «Медиалогии».

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в апрельском рейтинге опустился на две строчки и занял 14-е место.

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

 Персона

Столица субъекта

МедиаИндекс

1

0

 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич

мэр города

Новосибирск

16 107,9

2

+2

 БОЛОТОВ Руслан Николаевич

мэр города

Иркутск

10 990,0

3

+4

 ФАДИНА Оксана Николаевна

мэр города

Омск

6 012,0

4

+2

 ЕРЕМИН Сергей Васильевич

глава города

Красноярск

4 044,0

5

0

 СЕРЕДЮК Илья Владимирович

глава города

Кемерово

3 553,3

6

3

 ФРАНК Вячеслав Генрихович

глава города

Барнаул

2 976,3

7

5

 КЛЯЙН Иван Григорьевич

мэр города

Томск

2 641,0

8

0

 ЛЕМИН Алексей Викторович

глава города

Абакан

2 261,0

9

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 СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы

Иркутск

678,0

10

+3

 ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна

председатель совета депутатов

Красноярск

563,0

11

-1

 КОРБУТ Владимир Валентинович

председатель городского совета

Омск

483,0

12

-1

 ПАНОВ Сергей Юрьевич

председатель городской думы

Томск

290,0

13

+1

 САФРОНОВА Ольга Александровна

глава администрации

Горно-Алтайск

236,0

14

-2

 АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович

председатель совета депутатов

Новосибирск

215,0

15

+1

 БУЕВИЧ Галина Александровна

председатель городской думы

Барнаул

136,0

16

+1

 САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович

мэр города

Кызыл

78,0

17

+1

 СЕНЧУРОВ Николай Николаевич

председатель совета депутатов

Кемерово

72,1

18

-3

 НЕЧАЕВ Юрий Викторович

глава города-председатель совета депутатов

Горно-Алтайск

54,0

19

+1

 КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна

глава города-председатель городского совета

Кызыл

18,0

20

-1

 ТУПИКИН Альберт Юрьевич

председатель совета депутатов

Абакан

4,0
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