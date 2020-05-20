По итогам 4 месяцев 2020 года сибирский рынок автомобилей с пробегом упал лишь на 7%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат.Инфо». Первое место среди иномарок в рассматриваемом периоде удержала Toyota, а самой продаваемой моделью стала Camry.

В целом по России пятерку лидеров рынка автомобилей с пробегом сформировали марки Lada, Toyota, KIA, Hyundai и Nissan. Однако в Сибирском федеральном округе ситуация немного отличается.

Первое место по количеству регистраций также, как и по стране, занял «АвтоВАЗ», объемы которого за 4 месяца сократились на 15,2%. При этом непосредственно в апреле объемы упали на 42%.

На второй строчке расположилась японская Toyota (-5%). За апрель количество регистраций марки упало на 32%. При этом, в отдельных регионах, например Иркутской области, Toyota удалось занять первое место на рынке, обогнав даже отечественную Lada.

Примерно в такой же степени за апрель сократились и объемы японской марки Nissan. Тем не менее за 4 месяца за счет успешного января и февраля ей удалось нарастить объемы, правда лишь на 1,6%.

Следом в рейтингу оказалась корейская марка Hyundai (-4%). В некоторых регионах ее позиции оказались даже выше. Так, в Томской области ей удалось занять третье место.

Замыкает ТОП-5 японский Mitsubishi (+4%). В отдельных регионах, например, Иркутской области, последней удалось подняться еще выше — до четвертой строчки. А вот в Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях Mitsubishi находится за пределами ТОП-5.

Интересно, что бренд KIA, занимающий первое место среди иномарок в сегменте новых автомобилей, в ТОП-5 не попал. Лишь в Кузбассе он занял третью строчку после Lada и Toyota, а в Томской области — пятую.

Самой популярной иномаркой на рынке стала Toyota Camry, за которой следуют RAV4 и Corolla.

В премиум-сегменте авторынка первую строчку, по данным «Автостат.Инфо», удержал Lexus (-1,5%), за которым следуют BMW (-1,8%) и Mercedes-Benz (-11,9%).

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