По данным Национального рейтинга онлайн-активных образовательных учреждений, область занимает 15 место в списке регионов России, эффективно использующих диджитал-технологии в обучении. Лучшим среди вузов региона стал Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Национальный рейтинг онлайн-активности вузов и колледжей составлен специалистами образовательной платформы «Юрайт». В основу исследования легли данные об использовании образовательных ресурсов в дистанционном формате: чтение и реферирование обсуждение учебных текстов, изучение медиаматериалов, прохождение адаптивного формирующего тестирования и взаимодействие между студентами и преподавателями.

Специалисты изучили цифровые следы более 150 тысяч студентов и 27 тысяч преподавателей, использовавших сервис. Аналитики отмечают: учреждения профессионального образования Новосибирской области идут по пути уверенной диджитал-трансформации.

«Чемпионом» среди вузов Новосибирской области стал Новосибирский государственный университет экономики и управления. Он занимает 6 место по темпам цифровизации образования в Сибирском федеральном округе и находится на 48 строчке во всероссийском рейтинге вузов. На втором месте в области – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, за ним следует Сибирский государственный университет путей сообщения (Новосибирск).

К цифровой трансформации подключаются и учреждения среднего профессионального образования региона. Лидером рейтинга стал Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева, который лидирует среди ссузов СФО и находится на 5 строчке всероссийского рейтинга. В числе наиболее активных учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области – Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака и Карасукский педагогический колледж (Карасук).

«Особенность нынешней ситуации в том, что образовательным учреждениям приходится за месяц фактически совершить цифровой прорыв, — считает ректор Новосибирского госуниверситета экономики и управления, доктор экономических наук Александр Новиков. — С одной стороны, преподаватели получили уникальную возможность реализовать какие-то давние идеи и наработки по цифровизации образования. С другой – действительно, не все оказались к этому готовы, и данные рейтинга это подтверждают. В любом случае, занятия в вузах проходят с соблюдением всех графиков, а индивидуальный подход, предлагаемый цифровыми образовательными технологиями, позволяет повышать качество обучения».

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