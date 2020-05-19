В Линево Новосибирской области заработал мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников проинспектировал работу госпиталя в Линево для больных коронавирусом.

Утром, 19 мая,глава Новосибирской области Андрей Травников побывал в Линево. Губернатор осмотрел отремонтированное и переоборудованное отделение реанимации районной больницы и мобильный госпиталь, готовый принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это первый мобильный COVID-госпиталь в стране, построенный на деньги частной компании – «Сибантрацит». По словам Андрея Травникова, после завершения эпидемии эти мощности останутся в распоряжении медиков Искитимского района. «В марте мы ещё готовились к худшему сценарию, поэтому были переоборудованы отделения не только основного здания, но также были развёрнуты койко-места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти дополнительные мощности не потребуются. Всё, что сделано – останется в распоряжении медиков Искитимского района и может быть использовано при любых чрезвычайных ситуациях или во время проведения мероприятий с большим скоплением людей», – подчеркнул губернатор.

Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, состоит из 10 лечебных палаток, оснащенизолированной системой вентиляции,аппаратами рентгена, УЗИ,искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, электрокардиографами. Пресс-служба «Сибантрацита» отмечает, что компания вложила около 50 млн рублей.

Представитель волонтёрского центра «Единой России» Александр Борматов отмечает, что рядом с Линево расположены крупные промышленные предприятия, на которых работает много сотрудников, в самом посёлке живут их семьи. «Поддержка медиков сейчас находится на особом внимании у президента, правительства, региональных властей. Врачи и все медработники, на чьих плечах сейчас лежат все тяготы борьбы с распространением коронавируса, испытывают колоссальные нагрузки. «Единая Россия» продолжит оказывать им всю необходимую поддержку – волонтёрскую деятельность, организацию и доставку питания, транспорта, – до самого конца пандемии», – добавил Борматов.

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