Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову может грозить пожизненное заключение. Юридические претензии возникли на фоне его растущей политической активности, а также истечения срока ограничений на участие в выборах. Эксперты полагают, что за уголовным преследованием могут стоять интересы федеральных структур, ожидают достаточно жесткого приговора и дальнейшей серьезной борьбы за его политическое наследие.

Следственный комитет 15 мая предъявил красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации убийства двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Речь идет о событиях 1994 года, поэтому инкриминируемые статьи относятся еще к Уголовному кодексу РСФСР, а именно пункты «д», «з», «н» ст. 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более человек совершенное группой лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни многих людей). Документ предусматривает по этой статье наказание вплоть до пожизненного заключения.

Анатолий Быков был задержан в своем доме 7 мая в элитном микрорайоне в пригороде Красноярска. Первым о происходящем написал в социальных сетях один из единомышленников предпринимателя ресторатор Владимир Владимиров. Спустя несколько часов информацию подтвердили и правоохранительные органы, уточнив, что мероприятие проводилось силами спецназа ФСБ вместе с представителями МВД и Росгвардии. В качестве меры пресечения, согласно решению суда, Быков будет находиться под стражей до 4 июля.

По версии следователей, дело стало возможным благодаря показаниям трех свидетелей, которые молчали на протяжении 26 лет, рассчитывая, что предприниматель будет оказывать им помощь. Среди них — бывший лидер Саянской ОПГ Владимир Татаренков, находящийся сейчас за решеткой, который, как утверждается, и был организатором убийства Войтенко и Наумова. СК провел также очную ставку между фигурантами дела. Свидетели заявили, что Быков не только был инициатором устранения оппонентов, но и предоставлял дом, в котором они в дальнейшем скрывались. При этом подозреваемый по-прежнему отрицает все обвинения и не подтверждает «ни одного слова» показаний свидетелей.

Больше того, из одиночной камеры Быков направил обращение к красноярцам, поблагодарив их за поддержку. Здесь он ничего не сказал о сути предъявленных ему обвинений, но поделился политическими планами.

«Я знаю, что новое время не за горами, где мы снова будем собирать новый Союз. Мы найдем в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой ограбленной и униженной Родины нет», — говорится в его обращении.

Впрочем, чуть раньше Быков все же позволил себе заявления политического характера. Когда предпринимателя выводили из зала суда, он успел сказать журналистам, что возлагает ответственность за свое преследование на краевые власти.

«Против меня организовано преступление губернатором Уссом и генералом Речицким (Александр Речицкий — глава главного управления МВД по Красноярскому краю — «КС»). В сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки. Вопрос, как они сумели их уговорить — все пускай догадываются», — заявил он тогда.

Впрочем, на это заявление отреагировали и краевые власти. Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в эфире телекомпании ТВК утверждал, что глава региона не дает указаний правоохранительным органам.

«Мне сложно предположить, почему Анатолий Быков называет заказчиком своего уголовного дела губернатора края Александра Усса. Возможно, это связано с его представлением о формате взаимоотношений исполнительной власти и силовых структур, существовавшей в 90-е годы. Я достаточно давно работаю в органах исполнительной власти и могу с уверенностью сказать, что времена, когда руководитель региона мог давать какие-то команды силовым структурам, давно канули в прошлое. При этом хотел бы обратить внимание – Александр Усс отличается известной сдержанностью в оценках заявлений и действий других людей», — отметил он.

По делу Быкова возникали вопросы и процессуального характера, поскольку срок давности в делах об убийстве составляет 15 лет. Однако в некоторых случаях, когда подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы, решение о применении срока давности остается на усмотрение суда. Кроме того, по имеющейся информации, правоохранительные органы могут вынести дело в отдельное производство — в таких случаях срок исчисляется с момента вынесения такого постановления.

Отметим, нынешние претензии правоохранительных органов — не первые в карьере Анатолия Быкова. Еще в 1999 году он был арестован в Венгрии, с 2000 по 2002 год пришлось провести в «Лефортово», по окончании этого срока Мещанский суд Москвы признал его организатором покушения на убийство Вилора Струганова и приговорил к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет. Год спустя его вновь пытались обвинить в организации убийства назаровского бизнесмена, но в тот раз суд встал на сторону Быкова. Наличие судимости юридически мешало предпринимателю участвовать в выборах в органы власти, однако срок этих ограничений истекал в 2020 году.

В то же время политическая борьба в Красноярском крае за последнее время заметно обострилась. В прошлом году возглавляемое Быковым красноярское отделение партии «Патриоты России» встало на сторону председателя региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко в конфликте с губернатором Александром Уссом, который закончился отставкой первой. В нынешнем году, как сообщал «Континент Сибирь», Законодательное собрание создало комиссию по этике с целью рассмотрения деятельности Ивана Серебрякова — единственного представителя «Патриотов России» в ЗС. А в апреле был задержан помощник Быкова Алексей Талюк, который якобы пытался обмануть местного предпринимателя на 10 млн рублей.

Сам Быков также старался участвовать в политической жизни региона. После истечения его полномочий депутата ЗС 2016 году он не мог больше избираться из-за вступившего в силу закона, запрещавшего участие в выборах тем, кто осужден по тяжким и особо тяжким статьям. Тем не менее, предприниматель поддерживал своих сторонников на различных выборах, а осенью прошлого года заявил, что планирует создать партию «Наша Сибирь», которая будет отстаивать интересы территории по эту сторону Уральских гор и находиться в жесткой оппозиции к федеральному центру. Эту позицию он время от времени подкреплял яркими заявлениями, например, сравнивая Москву с «рэкетиром, который использует регионы, в частности Красноярский край». Многие наблюдатели оценили тогда его высказывания как сепаратистские.

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Олег Пащенко заседал вместе с Быковым на протяжении четырех созывов. «Я не назову его другом, но мы были близки во многих позициях. И когда стало понятно, что в апреле истекает срок его ограничений на участие в выборах, следует ждать каких-то событий. И предчувствие меня не обмануло. Это человек, стоявший на страже края, и по своему масштабу это человек, достойный уровня губернатора региона, а может и общесибирского уровня. Однако не думаю, что его арест инициирован краевыми властями, близкие к событиям люди знают, что накануне событий приехала съемочная группа из Москвы. Похоже, что просто убирают активных людей в регионах, и это, конечно, очень жаль», — рассуждает экс-парламентарий.

Красноярский предприниматель, бывший депутат Городского совета от «Патриотов России» и нынешний политический соратник Быкова Владимир Владимиров рассказал, что нынешнее дело внесет существенные коррективы в предвыборный расклад.

«В этом году предполагаются выборы только в Ачинске и Емельяновском районе. Не готов сказать, будет ли партия выставлять здесь своих кандидатов, но если это произойдет, ситуация может и помочь им достичь успеха. Но главные выборы все же состоятся в сентябре 2021 года. И здесь большой вопрос, будет ли до этой даты принято какое-то судебное решение. Насколько я знаю, срок следствия обычно составляет до года, и в этом случае решение будет готово уже к началу избирательной кампании. Конечно, в случае оправдания сам Быков и его сторонники получат дополнительный импульс для успеха на выборах. Но если дело закончится реальным сроком, это действительно будет сильнейший удар, в том числе по оргструктуре. Вплоть до того, что встанет вопрос о самом существовании отделения «Патриотов России» в крае», — рассуждает он. В руководстве самой партии «Патриоты России» ситуацию на текущий момент не комментируют.

Политолог Юрий Москвич считает, что приговор в отношении Быкова скорее всего будет достаточно жестким, и вскоре поднимется вопрос о дележе политического наследия предпринимателя в крае. «На фоне снижения уровня политической активности в стране деятельность Быкова стала знаковой. Он повышал ставки, критиковал сначала городские власти, затем краевые, а в последнее время дошел и до критики решений правительства. Однако по сути это нельзя назвать полноценной политической деятельностью — ни он, ни его политические соратники не предлагали избирателям конкретной политической платформы, все крутилось вокруг личности самого предпринимателя. Тем не менее, в крае сформирован костяк его сторонников среди избирателей, который может достигать 15-20%. Понятно, что вряд ли стоит ожидать условного срока, и в этой связи встает вопрос — кто сможет заинтересовать и перетянуть на себя эту немаленькую целевую аудиторию? Конечно, первые на очереди — сегодняшние соратники Быкова по «Патриотам России», но многое ли они смогут сделать при потере организационного ресурса? Другими претендентами могут стать ЛДПР или создаваемые сейчас новые партии, например, организация Захара Прилепина. В любом случае, на фоне растущего неприятия властей и при должной мобилизацией эти избиратели вполне могут стать силой, которая изменит политический расклад», — полагает политолог.

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