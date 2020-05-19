«Мы полностью исполнили поручение президента по выплатам за взаимодействие с пациентами с коронавирусной инфекцией», – сообщил 19 мая на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Медработники Новосибирской области, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили полагающиеся им стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

«15 мая поручением президента были внесены изменения в Постановление Правительства РФ, что позволило в течение двух дней выплатить всем медицинским работникам, которые были задействованы в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом, полагающиеся им стимулирующие выплаты. Выплаты получил 941 медицинский работник, на это было направлено 77,5 млн рублей», – сообщил Константин Хальзов.

В минувшие выходные минздрав региона совместно с медицинскими организациями области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медработников, которые определены данным постановлением.

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