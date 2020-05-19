Лидер новосибирских «Зеленых» стал директором по развитию строительной компании «Стрижи»

Должность директора по развитию ГК «Стрижи» занял Игорь Украинцев, который год назад возглавил новосибирское отделение партии «Зеленые». Он пойдет на выборы в Совет депутатов Новосибирска, а председатель совета директоров «Стрижей» Илья Поляков заявил о намерении переизбираться в региональный парламент.
Игорь Украинцев рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что на новой должности в компании курирует социальные проекты. Он приступил к новым обязанностям после майских праздников, до этого два года руководил общественным клубом «Стрижи».
У Игоря Украинцева большой опыт участия в выборах под флагами ЛДПР. От этой партии баллотировался на пост губернатора Кемеровской области, мэра Кемерово и Новокузнецка, в Госдуму и так далее. От ЛДПР в 2013 году избрался в Совет народных депутатов Кемеровской области.
Вышел из ЛДПР в 2019 году и возглавил новосибирское отделение партии «Зеленые». В прошлом году организация выдвинула в мэры Новосибирска депутата Заксобрания Новосибирской области Дарью Украинцеву – супругу Игоря Украинцева. В региональном парламенте она остается во фракции ЛДПР, но в сентябре этого года ее имя появится списке «Зеленых».
В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Игорь Украинцев отметил, что сам он будет баллотироваться в Совет депутатов Новосибирска по округу в Заельцовском районе. Сейчас на этой территории работает член фракции «Единая Россия» Олег Шестаков.
«Континент Сибирь» сообщал, что председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков планирует переизбираться в региональный парламент на округе № 22 в Заельцовском районе. В Заксобрании он состоит во фракции ЛДПР. По словам Игоря Украинцева, в этот раз Поляков будет баллотироваться как независимый кандидат. «Но «Зеленые» его поддерживают, идем в команде», – отмечает Игорь Украинцев.
В Заксобрании Новосибирской области округ № 22 представляют одномандатник-коммунист Андрей Жирнов и «списочник» от КПРФ Ирина Диденко. На следующие выборы она пойдет по другой территории и с партией «Единая Россия».
«Мы в конце прошлого года объявили «Зеленый призыв». Будем поддерживать на выборах дружеские волонтерские, экологические организации. Когда завершатся согласовательные процедуры с Москвой, расскажем о наших кандидатах в Совет депутатов Новосибирска, Законодательное собрание и в муниципальные образования в области. Поддержим и самовыдвиженцев», – рассказал Игорь Украинцев.
Он добавил, что «Зеленые» поддержат на выборах в горсовет Екатерину Шалимову, которая сменила его на посту руководителя общественного клуба «Стрижи». Возможно, она пойдет как независимый кандидат. «Также поддержим директора по строительству ГК «Альянс» Степана Сафонкина».