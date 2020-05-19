Новосибирских депутатов разделил протест прокурора

В горсовете Новосибирска развернулась дискуссия: как ответить прокуратуре, которая против принятого депутатами запрета размещать торговые точки, объекты сферы услуг и общепита на придомовых территориях.

20 мая пройдет очередная сессия Совета депутатов. Один из вопросов повестки вызвал бурное обсуждение в депутатской среде, которое грозит вылиться в публичную дискуссию на завтрашнем заседании. Речь идет о протесте прокурора Новосибирска на решение, за которое горсовет проголосовал еще в декабре прошлого года. Тогда 46 из 47 присутствующих депутатов поддержали изменения правил благоустройства города, которые в числе прочего оговаривают, что «размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается».

За этим решением последовали жалобы от предпринимателей в прокуратуру, а также председателям депутатских комиссий. 18 марта поступил протест прокурора, из которого следует, что такие решения – за рамками полномочий горсовета.

На точку зрения отдельных депутатов повлияло ухудшение экономической ситуации и предпринимательского климата на фоне пандемии короновируса. Некоторые собеседники корреспондента «Континента Сибирь» считают, что «накал страстей» может напрямую зависеть и от близости официального старта избирательной кампании в Новосибирской области.

В рядах депутатов нет единогласия по теме, например, к консенсусу не пришли участники дискуссии на комиссии по градостроительству. Но на сессии учитывается в первую очередь решение профильных групп – в рассматривамом случае это комиссия по городскому хозяйству и по научно-производственному развитию и предпринимательству. Большинство членов этих объединений выступили против протеста прокурора.

«Мы считаем, что позиция управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов абсолютно выверена и основана на решениях Верховного суда и действующих санитарно-эпидемиологических нормах. То есть, выступаем за то, чтобы протест прокурора отклонить и поддержать наше правовое управление», – говорит в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин.

Председатель комиссии по муниципальной собственности и член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко также выступает за то, чтобы отклонить протест прокурора. «Моя позиция: территория дома не может быть рынком. Сарай, расположенный на территории дома, не может быть магазином. Такие объекты ухудшают архитектурный облик города и нарушают спокойствие граждан. Я знаю, насколько вероломно могут вести себя некоторые коммерсанты, которые не учитывают мнение большинства жителей, зачастую ограничиваясь общением, например, только со старшим по дому. Жильцы и депутаты много делают для благоустройства территории. Но приходит предприниматель и сносит деревья, лавочки, парковочные места, чтобы поставить свой павильон. Считаю, что нужно вырабатывать стандарты, совершенствовать культуру уличной торговли на муниципальной территории. Но я против торговых объектов на придомовой территории», – подчеркивает Бондаренко.

Несогласные с этой позицией депутаты отмечают, что должным образом оформленные, установленные по правилам и на основании общего собрания жителей коммерческие объекты – это деньги, которые идут на счет дома. «Забрать у людей этот источник – это скандал», – замечает депутат, который предпочитает не афишировать свою точку зрения в СМИ до заседания фракции ЕР.

По оценке собеседников «Континента Сибирь» из руководящего состава депутатского корпуса, всего около десяти человек высказывались за то, чтобы согласиться с мнением прокуратуры Новосибирска о неправомерности принятого ранее запрета размещать объекты торговли, услуг и общепита на придомовых территориях.

Проект решения по этому вопросу уже размещен на официальном сайте Совета депутатов. Он предлагает «Протест прокурора отклонить». Не исключено, что членам самой многочисленной фракции горсовета от «Единой России» рекомендуют голосовать консолидировано «за». «Тогда я просто покину заседание, откажусь голосовать. Позиция поменялась, потому что раньше прокуратура не занимала конкретную позицию, а сейчас заняла. Вопрос настолько скандальный. Если Совет депутатов выступит за отклонение протеста прокурора, тема уйдет в суд», – сказал корреспонденту «Континента Сибирь» один из единороссов.

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