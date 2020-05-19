В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19 поддержкой государства могут быть обеспечены почти 200 тысяч человек, ведущих бизнес или работающих в 11 сферах наиболее пострадавших отраслей экономики региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

За предоставлением мер материальной и нематериальной поддержки в сложившихся условиях на сегодняшний обратились уже 11,5 тысяч предпринимателей Новосибирской области.

На состоявшейся сегодня, 19 мая, пресс-конференции и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказали о состоянии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в период эпидемии COVID-19.

Лев Решетников, отметил, что в регионе действуют два пакета региональных мер поддержки, реализуемых Новосибирской областью и три пакета федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с регионом.

«В числе предпринимателей, решения по поддержке которых уже приняты или принимаются, – МСП, заявившиеся на субсидии на выплаты зарплат, реструктуризировавшие или оформившие кредиты и поручительства региональных фондов поддержки предпринимателей, – прокомментировал Лев Решетников. – Одна из новых актуальных мер – продление сроков уплаты авансовых платежей за первые два квартала 2020 года по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из пострадавших отраслей – при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников. Этой мерой могут воспользоваться МСП из пострадавших отраслей, крупные деловые и торговые центры, объекты общепита, сферы услуг и другие. От арендной платы до прекращения режима повышенной готовности освобождаются арендаторы имущества, находящегося в госсобственности. Упрощены процедуры предоставления региональных мер поддержки – до 2021 года приостановлено условие отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также новеллами господдержки в связи со сложившейся ситуацией стали дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета от страховых взносов при соблюдении определенных условий для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан».

Субсидия на зарплату для предприятий МСП из наиболее пострадавших отраслей в апреле и мае 2020 — дна из прямых федеральных финансовых мер поддержки, реализуемых совместно с НСО. Организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест, может быть предоставлена субсидия из расчета 12 тысяч 130 рублей на человека. На эту поддержку поступило уже 9899 заявлений. Одобрено 1126 обращений предпринимателей по реструктуризации кредитов, а системообразующим организациям области могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млрд рублей. Также одобрено 357 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов для выплаты зарплат.

«Принято 53 решения о продлении договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев). Поступило 56 обращений на изменение графиков гашения микрозаймов, выдано 8 беззалоговых займов, поступило 18 заявок на кредит на оборотные средства», – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Министр также сказал, что правительство Новосибирской области направит заявку в Минэкономразвития РФ на получение 214 млн рублей из федерального бюджета и в случае одобрения эти деньги будут направлены на докапитализацию Фонда микрофинансирования при софинансировании регионального бюджета.

Кроме того, региональным УФНС автоматически перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов почти для 33 тысяч МСП из наиболее пострадавших отраслей региона, а также автоматически снижены страховые взносы для 140 тысяч предприятий МСП.

Напомним, Андрей Травников анонсировал дополнительные меры поддержки экономики Новосибирской области.

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