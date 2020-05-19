Роспотребнадзор, правоохранители и органы власти составили и направили в суд 1146 протоколов по разным статьям КоАП Российской Федерации о правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавируса. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан на сегодняшний день составила более 3,5 млн рублей.

18 мая во время проверки соблюдения санитарного законодательства и других требований при введении режима повышенной готовности представители полиции, органов власти и Роспотребнадзора обнаружили нарушения в работе арендатора ТВК «Большая медведица»: магазин «Квартира 48» осуществлял продажу мебели, что в настоящий момент противоречит региональным правовым актам. Было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Грубые нарушения были также обнаружены в закусочной «24 градуса Сибирь», где продавали алкоголь и оказывали услуги общепита на месте. Кроме того, представители Роспотребнадзора подтвердили нарушения СанПин. Были возбуждены административные производства ст. 20.6.1 и по статье 6.3 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, «Сибирская Гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» попросила губернатора разрешить работу заведений с 25 мая.

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