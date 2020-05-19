Мобильный госпиталь для лечения от коронавируса сотрудников «Сибантрацита»и жителей Линево и еще девяти населенных пунктов Искитимского района, рассчитанный до 100 койко-мест, расположен на территории Линевской районной больницы и состоит из 10 лечебных палаток. Такой же госпиталь группа «Сибантрацит» начинает строить в Кемеровской области.

В Искитимском районе находятся два предприятия группы – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». «Задачу построить госпиталь в кратчайшие сроки мне поставил Дмитрий Босов, — говорит генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников. — Для него было чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы сотрудники и местные жители имели возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь».

Госпиталь оснащен высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, ИВЛ и др. Реанимационное отделение госпиталя (30 койко-мест) оборудовано в одном из отделений Линевской больницы. На средства «Сибантрацита» помещение полностью отремонтировано, оснащено изолированной системой вентиляции и специализированным медоборудованием. К нему организован отдельный въезд. В госпитале будут работать врачи Линевской больницы.

Объем затрат группы «Сибантрацит» на возведение и оборудование госпиталя составил 50 млн руб.

Значительную часть дефицитных медицинских средств индивидуальной защиты для медперсонала Новосибирских клиник, в том числе линевского госпиталя, обеспечил Фонд «День Первый», созданный семьёй Дмитрия и Катерины Босов.

На открытие госпиталя приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «В марте мы ещё готовились к худшему сценарию, поэтому были переоборудованы отделения не только основного здания, но также были развёрнуты койко-места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти дополнительные мощности не потребуются. Всё, что сделано внутри основного здания больницы, останется для медиков и пациентов Искитимского района. Мобильный госпиталь остаётся в распоряжении Искитимского района и может быть использован при любых чрезвычайных ситуациях или для проведения мероприятий с большим скоплением людей», – отметил Губернатор.

Группа «Сибантрацит» уже приступила к возведению аналогичного мобильного госпиталя в городе Мыски Кемеровской области, где находится другое предприятие группы – ООО «Разрез Кийзасский», он будет расположен на территории Мысковской горбольницы.

Справка:

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

Основатель Группы «Сибантрацит» — Дмитрий Босов.

Благотворительныий фонд «День Первый» создан для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Фонд организует приобретение и доставку медицинских средств защиты и оборудования в российские регионы. Первостепенной задачей фонд считает обеспечение всеми необходимыми средствами врачей, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

Помощь от Фонда получили свыше 50 медицинских учреждений Москвы, Московской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Фонд «День Первый» основан семьей Дмитрия и Катерины Босов.

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