«Сибирская Гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» обратилась к губернатору Новосибирской области Андрей Травникову с письмом, в котором попросила рассмотреть предложения профессионального сообщества по возобновлению работы предприятий общественного питания с 25 мая.

Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» объединяет более 400 поваров, кондитеров и пекарей профессиональных организаций общественного питания, а также предприятия индустрии питания и крупных товаропроизводителей Новосибирской области. «В этот сложный период многие из нас остались без работы совсем, у части сохранилась работа, но с серьезным понижением заработной платы, – пишут шеф-повара в своем обращении к губернатору (копия письма есть в редакции «Континента Сибирь»). – Больше всех пострадала молодежь – их уволили или отправили по домам первыми. К большому сожалению, мы можем потерять этот слой молодых специалистов. Большой резонанс в профессиональном сообществе вызывает отсутствие возможности погашения задолженности перед банками (потребительские кредиты, ипотеки) и отсутствие денежных средств. Для многих работников предприятий питания ситуация сложилась критическая».

Гильдия просит губернатора рассмотреть возможность разрешить предприятиям общепита приступить к работе с 25 мая 2020 года и гарантирует соблюдение всех мер СанПиНа и требований Роспотребнадзора: «В залах обслуживания любого размера разместить столы на расстоянии не менее 1,5-2 метров, а стулья посетителей должны располагаться между собой на расстоянии не менее 1,5 метров. Посадка в закрытом помещении зала обслуживания и на открытом воздухе должна быть не более 70%, при этом за 4-местный стол посадка не более 2 человек, за исключением совместно проживающих членов семей. Для посетителей обязательное соблюдение социальной дистанции, масочного режима и обеззараживание рук. Для сотрудников предприятий питания соблюдение всех норм СанПиН, в том числе графика проведения дезинфекции, масочный режим, измерение температуры. В работе официантов при доставке продукции общественного питания до посетителя и подаче блюд применять крышки, герметичные контейнеры и др. Сервизную посуду мыть в посудомоечных машинах при температуре не ниже 95 градусов, либо использовать одноразовую. В предприятиях быстрого питания, столовых, предприятий других типов с системой самообслуживания организовать построение очереди с расстоянием 1,5 метра. Все готовые блюда должны размещаться в закрытых витринах, или закрыты герметичными крышками. После каждого посетителя производить обработку столов дезинфицирующими средствами. После улучшения обстановки вышеназванные меры предосторожности постепенно убирать».

Письмо подписали такие известные в сфере новосибирской индустрии общественного питания люди, как президент «Сибирской гильдии шеф-поваров» Наталья Пятых, бренд шеф-повара «Добрянка» Максим Сырников, «Торговая Площадь» Спиридон Яныгин, «Белая ферма» Александр Гончаров, ресторанов DNK FOOD Андрей Яресько, шеф-повара ресторанов «Гуси» Юлия Литвиненко, «Шемрок» Андрей Коробкин, «Академия Кофе» Никита Ушаков, «Клевое место» Вячеслав Чертов, управляющие ресторанов «Шемрок» Виталий Беспалов, «Сосновый бор» Дмитрий Арышев и другие.

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