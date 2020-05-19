В понедельник, 18 мая, глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание с представителями туристической отрасли, на котором обсуждались перспективы работы турбизнеса летом этого года в условиях пандемии, сообщает пресс-служба правительства региона.

До 1 июня на Алтае приостановлено бронирование в отелях, на турбазах и прочих местах отдыха. Глава региона подчеркнул, что «прием туристов будет зависеть исключительно от развития эпидемиологической ситуации. Пока мы видим, что новые заболевшие появляются каждый день, и пик заболеваемости еще не пройден».

И.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова сказала, что, несмотря на все меры поддержки туротрасли региона, в которой трудится около 8,5 тысяч человек или 10% от общей численности занятых в экономике республики, прогнозировать как сложится лето сейчас сложно и «предстоящий сезон будет как минимум другим».

В обычный год Алтай посещает более 2 миллионов гостей. В июне регион, как правило, принимает около 300 тысяч туристов. Однако, учитывая отсутствие в июне доступа на зарубежные курорты у россиян, количество приехавших отдыхать на Алтай может увеличиться.

Олег Хорохордин отметил, что в ближайшие две недели будет проанализирована динамика ситуации. Решение об открытии мест отдыха Республки Алтай обязательно будет согласовываться с правительством России, Федеральным агентством по туризму и с руководителями соседних регионов.

«Два месяца назад мы ввели в Республике Алтай режим повышенной готовности. И этот непростой период для нас не должен пройти зря. Необходимо понимать, что одним неверным решением мы можем перечеркнуть все достигнутые результаты. Этого допустить нельзя», – подчеркнул глава региона.

Напомним, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил запрет на работу предприятий общепита, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе.

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