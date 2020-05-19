В распоряжении «Континента Сибирь» оказались данные по долям рынка операторов широкополосного доступа в интернет в СФО в сегменте B2C по итогам 1 квартала 2020 года. Согласно этой информации, за первые 3 месяца свои позиции в регионе нарастили «ЭР-Телеком» (+1,3 п.п.), МТС (+1 п.п.) и «Сибирские сети» (+0,2 п.п.).

Согласно данным аналитического агентства TMT-Consulting первое место среди интернет-провайдеров по показателю доли рынка в сегменте B2C по итогам 1 квартала 2020 года под руководством Николая Зенина по-прежнему уверенно удержал «Ростелеком». Доля оператора за год осталась неизменной и составила 31%.

Второе место занял пермский «ЭР-Телеком Холдинг». За год его доля выросла на 1,3 процентных пункта до 20%, показав наибольший прирост среди членов первой «пятерки». По мнению аналитиков, такие результаты объясняются в том числе интеграционными сделками, которые продолжает проводить оператор. Напомним, что в Новосибирской области «ЭР-Телеком» представлен дочерней компанией «Новотелеком», работающей под брендами «Электронный город» и «Электронный город Бизнес». В этом году в компании сменилось руководство — на смену Алексею Линкову пришла Татьяна Семьянова.

На третьем месте расположился ТТК, доля которого за год упала на 0,6 процентных пункта до 12%. Напомним, что в этом году западно-сибирский макрорегион компании ТТК возглавил бывший руководитель филиала МТС Олег Низомиддинов.

Четвертую строчку по Сибири заняла компания МТС, увеличившая долю на один процентный пункт до 6%.

Замыкает ТОП-5 группа компаний «Сибирские сети», доля которой под руководством Александра Шиляева выросла на 0,2 процентных пункта и достигла 5%. Напомним, что в 2015 году «Сибирские сети» объединились с «Норильсктелекомом».

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