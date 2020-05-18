Лаборатории региона приступили к приему анализов на определение антител к новой коронавирусной инфекции. Желающие пройти тест могут обратиться в учреждения лично или вызвать медицинскую бригаду на дом.

С 18 мая сеть лабораторий «Инвитро» запустила тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 в населенных пунктах Новосибирской области. Результат позволит определить, переболел ли человек COVID-19 в скрытой форме и насколько его иммунитет готов отразить атаку вируса в будущем.

«Они (результаты) позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции», — сообщается в официальном письме компании.

Кроме того, собранная с помощью тестирования информация может стать ценной для прогнозов дальнейшего развития эпидемии в регионе и во всей стране, в целом, – уверены специалисты.

«Своевременное выявление людей, переболевших COVID-19 и имеющих антитела к данному заболеванию, критически важно для адекватной оценки текущей эпидемиологической напряженности в популяции и планирования дальнейших действий по сдерживанию пандемии», — заявил генеральный директор группы компаний «Инвитро» Александр Островский.

Как уточнили корреспонденту «Континента Сибирь» по горячему телефону лаборатории, пройти исследования на антитела к вирусу SARS-CoV-2 можно во всех офисах «Инвитро» в Новосибирске, кроме офисов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 33, ул. Столетова, 5 и ул. Оловозаводская, 13. Также тесты проводят большинство лабораторий, расположенных в населенных пунктах Новосибирской области: Искитиме, Бердске, Тогучине, Линево, Куйбышеве и др. Не проводится тестирование в Краснообске и Барабинске.

Сдать анализ можно в рабочие дни, без предварительной записи, в порядке «живой очереди»: с 11.00 – и до окончания работы отделения. В настоящее время, в связи с карантинными ограничениями, большинство офисов компании работают по сокращенному графику – до 14.30.

Цена анализа на антитела к SARS-CoV-2 — 1100 рублей. В эту сумму входит стоимость самого тестирования (950 рублей) и забора крови из вены (150 рублей). Чтобы сдать анализ в домашних условиях, нужно будет заплатить также за выезд медицинской бригады: 400 рублей – в черте города Новосибирска, 800 рублей – за чертой города. Результаты будут готовы в течение 3-х рабочих дней, не считая выходных и дня забора материала.

Стоит отметить, что выездная бригада работает не только в будни, но и в субботу. При этом собеседник корреспондента «Континент Сибирь» предупредил, что из-за большой нагрузки на медперсонал, лучше планировать выезд бригады заранее.

Главное условие для сдачи теста на антитела – отсутствие клинических проявлений ОРВИ, таких как кашель, температура, насморк. В случае, если такие признаки есть — в тестировании на антитела больному будет отказано. Также выезд бригады не осуществляется к тем, кто находится дома на карантине.

Всем, кто решит пройти тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, рекомендуется не есть в течение 4-х часов до исследования, а при посещении офиса надевать защитную медицинскую маску.

Подробнее о тестировании можно прочитать в материале по ссылке.

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