Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил запрет на работу предприятий общепита, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».
Сегодня, 18 мая, начали работу летние кафе и веранды ресторанов в 23 районах Кузбасса. Запрет на работу был снят главой области там, где эпидобстановка соответствует требованиям Роспотребнадзора.
«Летники» начнут работу в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Березовском, Киселевске, Мысках, Полысаеве, Прокопьевске, Тайге, Юрге и ряде муниципальных округов и районов — Кемеровского, Крапивинского, Мариинского, Гурьевского, Ижморского, Промышленновского, Тисульского, Топкинского, Таштагольского, Чебулинского, Юргинского, Яйского и Яшкинского.
Летним кафе и верандам необходимо обеспечить выполнение ряда требований — регулярное проведение дезинфекции, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие меры предосторожности.