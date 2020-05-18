Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил очередной рейтинг регионов Сибири по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек.

По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России вновь вырос на 47,26 пункта — сегодня он достигает 198 пунктов.

В СФО по данным ИЦК на 18 мая, общий прирост составляет 51,71 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель все еще растет, хотя разрыв с общероссийскими цифрами стал еще значительнее.

Новосибирская область «подтянулась», улучшив показатели настолько, что со 2-го места переместилась на 4-е, опередив Красноярский край и Тыву, где произошел рекордный рост уровня заболеваемости (в 4 раза). Сегодня прирост в Новосибирской области составляет 59,3 случая на 100 тысяч человек и сохраняется почти на уровне прошлой недели — на 17,2 пункта, сообщает ИЦК.

На первом месте в СФО — по-прежнему Республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей — 119,4 случая коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта.

Самым благополучным регионом СФО, как и неделю назад остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 12,1 случая COVID-19.

Рейтинг составлен информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, который является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» министерства здравоохранения Российской Федерации.

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